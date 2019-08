Vorhang auf für Annettes Balladen- Bühne

Paderborn. Wer wagt es, in der Museumsnacht Paderborn am 31. August ein Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff vorzutragen? Auswendig oder vom Blatt ist egal:

Auf Annettes Balladen-Bühne in der Ausstellung „Sehnsucht in die Ferne. Reisen mit Annette von Droste-Hülshoff“ im Stadtmuseum Am Abdinghof ist alles willkommen. Annettes Balladen-Bühne öffnet um 20.00, 21.00 und 22.00 Uhr in der Museumsnacht. Eine Jury bewertet gemeinsam mit dem Publikum die Vorträge und natürlich erhalten alle Mutigen, die sich auf das Podium trauen ein kleines Dankeschön.

Die besten Vorstellungen werden schließlich mit Ausstellungskatalogen und Veranstaltungs-Tickets des Kulturamtes prämiert. Eine Anmeldung für Annettes Balladen-Bühne ist nicht erforderlich: Jeder ist herzlich dazu eingeladen, die Bühne zu betreten und etwas vorzutragen.

Weitere Informationen zur Museumsnacht erhalten Sie direkt beim Stadtmuseum Paderborn, Am Abdinghof 11, 33098 Paderborn, oder beim Kulturamt der Stadt Paderborn, Am Abdinghof 11, 33098 Paderborn.