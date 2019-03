IHK Ostwestfalen verabschiedet 44 neue Meister

Bielefeld. Bei einer Feierstunde in der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) erhielten die frisch gekürten Fach- und Indus- triemeister ihre Meisterurkunden.

Von den Industriemeistern absolvierten elf ihre Prüfung in der Fachrichtung Printmedien, zehn in Metall, sechs in Elektrotechnik, zwei in Papier- und Kunststoffverarbeitung und einer in Mechatronik. Unter den Fachmeistern waren zwölf Logistikmeister sowie zwei Meister für Kraftverkehr.

Da sich die Absolventen zumeist über eine Dauer von drei Jahren zusätzlich zu ihrer Berufstätigkeit weitergebildet haben, lobte IHK-Geschäftsführer Swen Binner den hohen persönlichen Einsatz der neuen Meister und schloss aus- drücklich deren Angehörige ein: „Meisterfortbildung ist Teamarbeit“, und er- gänzt: „Die Berufliche Aus- und Weiterbildung leistet schließlich einen unver- zichtbaren Beitrag zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.“

Dietmar Meier, Prüfungsausschussvorsitzender der Fachrichtung Printmedien, ermunterte die neuen Meister im Sinne des lebenslangen Lernens zur perma- nenten Weiterbildung. „Denn mit fortschreitender Digitalisierung beschleuni- gen sich die Wechselprozesse im Arbeitsleben.“

Stellvertretend für die Industriemeister bedankte sich Michael Kuhl bei den Dozenten, den IHK-Prüfungsausschüssen und besonders den Familienangehö- rigen für die wertvolle Unterstützung. Als Anerkennung für die Prüfungsbesten erhielten Falk Schnalle, Adrian Schwier, Robin Meier und Michael Kuhl je ein IHK-Multifunktionstool.

Die Meister im Überblick:

Stadt Bielefeld:

Industriemeister Metall

Evgenij Elfimov, Bielefeld

Industriemeister Mechatronik

Fabian Richter, Bielefeld

Industriemeister Elektrotechnik

Dieter Neufeld, Bielefeld

Dominik Schubert, Bielefeld

Logistikmeister

Thomas McMurdo, Bielefeld

Kreis Gütersloh:

Industriemeister Metall

Gabriel Gök, Marienfeld

Stefan Holert, Rheda-Wiedenbrück

Julian Plaumann, Gütersloh

Logistikmeister

Sven Meier, Rheda-Wiedenbrück

Marcel Maleska, Verl

Industriemeister Printmedien

Gabriel Aksoy, Gütersloh

Markus Baumgart, Gütersloh

Robin Falkenreck, Gütersloh

Sven Posenanski, Gütersloh

Marc Scholz, Halle (Westf.)

Kreis Herford:

Industriemeister Metall

Jannik Becker, Löhne

Marcel Kottowski, Spenge

Industriemeister Elektrotechnik

Lazgin Kocas, Herford

Kreis Minden-Lübbecke:

Industriemeister Metall

Falk Schnalle, Lübbecke

Patrick Seemann, Espelkamp

Meister für Kraftverkehr

Eduard Strasser, Minden

Logistikmeister

Steffen Eppmann, Porta Westfalica

Kreise Paderborn und Höxter:

Industriemeister Metall

Dirk Kotzorek-Laumen, Büren

Wadim Sartison, Delbrück

Logistikmeister

Robin Meier, Paderborn

Thomas Schulze, Paderborn

Manuel Maier, Paderborn

Industriemeister Printmedien

Marcel Balhar, Höxter

Michael Kuhl, Willebadessen

Außerhalb des IHK-Bezirks:

Industriemeister Elektrotechnik

Tobias Peter, Warstein

Manuel Quinkert, Eslohe (Sauerland)

Adrian Schwier, Lage

Logistikmeister

Alexander Gart, Rüthen

Michael Kühn, Ostercappeln

Mark Patterson, Lippstadt

Ziad Redza, Arnsberg

Matthias Rother, Sundern (Sauerland)

Meister für Kraftverkehr

Tatjana Grannemann, Diepenau

Industriemeister für Papier und Kunststoffverarbeitung

Christopher Cotton, Damme

Yunus Dogan, Osnabrück

Industriemeister Printmedien

Thomas Frigge, Warstein

Uwe Leuschner, Hilter am Teutoburger Wald

Kerstin Nolte, Gleichen

Marco Otto, Kassel