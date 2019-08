electroplus und küchenplus präsentieren sich in Bestform auf der IFA

Bielefeld/ Berlin. Auch die innovativsten Produktentwicklungen der aktuellen KI- Generation verkaufen sich nicht von allein. Genau deshalb präsentiert sich die EK/servicegroup auf der IFA 2019 in Halle 1.1 einmal mehr mit ihrer ganzenHandelskompetenz im Bereich Home Appliances.

In Berlin zeigen die Bielefelder vom 6. bis 11. September 2019, wie der Fachhandel mit emotionalen Absatzlösungen und den aktuellen Themen der Zeit den Nerv der Konsumenten trifft. Wie hoch der Stellenwert gut gemanagter Shop – und Flächenlösungen für die gesamte Branche ist, unterstreicht der Umzug der Ostwestfalen in die exponierte Halle 1.1 des Messegeländes, direkt am internationalen Fachbesucherempfang.

„An den EK Fachhandelsleistungen in den Bereichen Hausgeräte und Küchen führt auf der IFA im wahrsten Sinne des Wortes kein Weg vorbei“, freut sich Jochen Pohle , Bereichsleiter der zuständigen Business Unit EK Home, auf den neuen Premium – Standort, der allerdings weit mehr zu bieten hat als nur die Top – Lage. Am Stand 203, in direkter Nachbarschaft zu Unternehmen wie Siemens, WMF und DeLonghi, stellt das EKT eam auf einer Rekordausstellungsfläche das gesamte Leistungsspektrum der europaweit tätigen Verbundgruppe vor. Dazu zählen Exklusivgeräte führender Industriepartner , vor allem aber die markterprobten Shop – Konzepte electro plus und küchenplus. „Beide Konzepte marschieren weiter am Markt und gewinnen nicht zuletzt durch ausgeklügelte Online – Marketing – Pakete“, so Jochen Pohle.

Hier arbeitet die EK eng mit der ieQ – Gruppe zusammen. Die Münsteraner sind – genauso wie der design starke Hausgerätehersteller SMEG aus der norditalienischen Reggio Emilia – Mitaussteller auf dem EK Messe stand. Blickfänger sind hier außerdem ein „echter“ Marktplatz, stellvertretend für den sich im Aufbau befindenden Online – Mark platz „electroplus“, sowie eine außer gewöhnliche Gestaltungsvariante des Zukunftsthemas „Nachhaltigkeit“ .Zum Thema Praxisnähe aller EK Angebote steht Mario Ruder am Messe stand Rede und Antwort: Der EK Handelspartner und Hausgeräte – Experte von electroplus Ruder mit sieben Standorten in ganz Deutschland freut sich auf viele Fragen von Händlerkollegen und solchen, die es werden sollen. EK/servicegroup auf der IFA: Halle 1.1, Stand 203.