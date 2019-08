Ausstellung: „Künstlerräume – Grafiken aus der Sammlung“

Bielefeld. Die Ausstellung «Künstlerräume» erlaubt einen intimen Künstlerräume Grafiken aus der Sammlung Zugang zu selten gezeigten Zeichnungen und Grafiken von Anni und Josef Albers, Ernst Wilhelm Nay, Pablo Picasso, Karl Schmidt – Rottluff und Hermann Stenner aus der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld. Ergänzt werden diese Arbeiten auf Papier durch den Film «Fly» von Yoko Ono aus dem Jahr 1968/2003, ein Geschenk der Künstlerin an die Anni und Josef Albers Kunsthalle Bielefeld anlässlich der Ausstellung «Between the Ernst Wilhelm Nay Sky and my Head» im Jahr 2008. Der Film ist ein herausragendes Beispiel des Sammlungsbereiches der Film – Yoko Ono und Fotoarbeiten sowie der neuen Medien in der Grafischen Sammlung der Kunsthalle.

Nach der Jubiläumsausstellung «Bilder einer Sammlung» und Karl Schmidt-Rottluff vor dem Schwerpunkt Skulptur in der jahresübergreifenden Ausstellung im Herbst/Winter 2019/20 zeigt die Kunsthalle Hermann Stenner Bielefeld im Spätsommer eine Auswahl von hochkarätigen Werken aus der Grafischen Sammlung. Die Grafiksammlung der Kunsthalle bildet mit ihren ca. 4.500 Einzelwerken und Mappen den größten Sammlungsbereich des Hauses. Bereits von Beginn der Bielefelder Sammlungstätigkeit Anfang des 20. Jahrhunderts an wurde Grafik gesammelt. Die Kunsthalle besitzt umfangreiche Konvolute von bedeutenden Künstlern des 20. Jahrhunderts. So konnten über die Jahre wichtige Druckgrafiken von Picasso erworben werden. Die Porträtzeichnung seiner Geliebten Dora Maar von Picasso aus dem Jahr 1941 gehört zu den frühesten Ankäufen Gustav Vriesens, der die Sammlung der Kunsthalle entschieden internationalisierte und dabei v.a. nach Frankreich schaute.

Ein Glücksfall für Bielefeld war die testamentarisch verfügte Schenkung aus dem Nachlass der nach England emigrierten jüdischen Kunsthistorikerin Rosa Schapire, Freundin und Förderin der „Brücke“ -Künstler und vor allem Schmidt – Rottluffs, die 1958 den expressionistischen Grafikbestand des damaligen Kunsthauses um ein Konvolut hochkarätiger Holzschnitte des Künstlers aus ihrer ehemaligen Sammlung bereicherte. Wie sechs kleine Einzelausstellungen ermöglichen die «Künstlerräume» den Besucher*innen nun ein intensives Eintauchen in die Gedanken – und Bilderwelten der Künstler.