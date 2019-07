Spannendes Ferienangebot: Als das iPad noch Blätter hatte

Lemgo. Wer an den heißen Ferientagen eine Abkühlung braucht, kann ins Schwimmbad gehen – oder ins klimatisierte Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Jeden Mittwoch startet hier um 15 Uhr eine zweistündige Erlebnisführung mit dem Titel „Das geht auf keine Kuhhaut – Als das iPad noch Blätter hatte“. „Das Besondere: Die Teilnehmer erfahren nicht nur jede Menge über die Geschichte des Schreibens, sondern stellen unter Anleitung sogar selbst Tinte und Papier her“, sagt Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.

Harry Potter schreibt mit Feder und Tinte, wir mit Kugelschreiber und Notizblock. Doch womit schrieben die alten Ägypter oder die Römer? Und wer entschlüsselte die Hieroglyphen? Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake kann man es bis zum Ende der Ferien herausfinden. Entweder im Rahmen einer Mittwochs-Führung oder mit einem Museumskoffer.

Wer die Geschichte des Papiers und der Schreibkunst auf eigene Faust entdecken möchte, kann sich jederzeit an der Kasse einen Selbstlernkoffer abholen. Die freundliche Kuh Dido führt Eltern und Kinder dabei von Kunstwerk zu Kunstwerk – der Koffer mit aufregenden Schreibutensilien ist natürlich immer mit dabei. Im Gepäck befinden sich mehrere tausend Jahre Schreibgeschichte, eine Feder, eine Wachstafel, eine kreative Bastelwundertüte, ein Ringbuch mit jeder Menge Informationen und noch vieles mehr. Auch über den Buchdruck, seinen Erfinder und verschiedene antike Schriften, wie zum Beispiel die Keil- oder

Blindenschrift, berichtet Dido.

Was ist Papyrus? Was hat der Spruch „Das geht auf keine Kuhhaut!“ zu bedeuten? Und warum heißt Dido eigentlich Dido? All das und noch viel mehr kann der interessierte Besucher auf spielerische Art und Weise mit sinnlichen Erfahrungen herausfinden. Denn in den verschiedenen Beutelchen, die sich im Koffer befinden, verstecken sich spannende Gegenstände zum Anfassen oder auch witzige Bastelanleitungen.

An der Führung kann man ohne Anmeldung und zum normalen Eintrittspreis teilnehmen. Kinder und Jugendliche sind frei! Für Inhaber des SommerLeseClub-Ausweises der Stadtbücherei Lemgo sind die Führung sowie Didos Reise ebenfalls kostenlos.

Das Museum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.