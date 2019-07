Psychotherapie-Ausbildung für Absolventen des Master-Studiengangs Psychologie

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) kooperiert mit gemeinnützigem Ausbildungsinstitut INITA in Hannover

Bielefeld. Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) arbeitet seit Juni eng mit dem gemeinnützigen Ausbildungsinstitut INITA in Hannover zusammen. Absolventen des Master-Studiengangs Psychologie können sich nach ihrem Abschluss für eine Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten bewerben. Die Weiterbildung stand bisher nur Universitätsabsolventen offen. Der FHM ist es damit als einer der ersten Fachhochschulen gelungen, ihren Studierenden die Option der Psychotherapie-Ausbildung zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist die Wahl des Studienschwerpunktes „Klinische Psychologie“, die persönliche Eignung des Absolventen sowie die formale Überprüfung durch den Niedersächsischen Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA).

Psychologie-Studenten, die sich zum Psychologischen Psychotherapeuten weiterbilden möchten, müssen nach ihrem Masterstudium noch eine umfassende und spezielle Weiterbildung am Institut INITA anschließen, die bislang nur Universitätsabsolventen offenstand. Dabei planen die FHM und INITA, die Inhalte der Approbationsausbildung bereits während des Studiums anzubieten und auch personell zu kooperieren. Die Kooperation mitINITA richtet sich dabei aber nicht nur an die Studierenden, die im Psychologiestudium den Schwerpunkt „Klinische Psychologie“ gewählt haben. Auch die Masterstudenten mit dem Schwerpunkt „Arbeits- und Organisationspsychologie“ profitieren von der Zusammenarbeit: In seinem gemeinnützigen Institut bietet INITA die Möglichkeit, eine Supervisions- oder Coaching-Ausbildung zu absolvieren. Dabei werden Inhalte aus den entsprechen Studienmodulen der FHM von INITA anerkannt und die Master-Absolventen bekommen die Möglichkeit, sich in verkürzter Zeit zum Business-Coach, Personal Coach oder Supervisor ausbilden zu lassen. „Die Studierenden der FHM haben dank dieser innovativen Kooperation die Chance, eine fundierte Ausbildung mit modernen Management-Methoden zu durchlaufen“, so Matthias Sell, Direktor und Geschäftsführer von INITA.

Starten wird der Master-Studiengang Psychologie mit seinen Studiengruppen an den FHM-Standorten Köln, Bielefeld und Hannover im Oktober 2019, so dass perspektivisch ab 2022 die ersten FHM-Absolventen ihre Psychotherapie-Ausbildung in Hannover starten können.