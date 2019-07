Bürgertag 2019: Vorbereitung in vollem Gange – Standplätze ausgebucht

Gütersloh (gpr). „Läuft“, sagt der Gütersloher: Die Vorbereitungen für den nächsten Bürgertag am Samstag, 7. September, auf dem Dreiecksplatz und dem Theodor-Heuss-Platz sind in vollem Gange.

Nach 2017 wird dieser Bereich dann wieder zur „Ehrenamts-Meile“, die einen spannenden Einblick in die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements gibt. Auf der Bühne und an rund 50 Ständen präsentieren sich einen Tag lang wieder Gütersloher Vereine, Initiativen und Gruppen von A (wie Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club/ADFC) bis Z (wie Zentralverband der Assyrischen Vereinigungen in Deutschland) mit ihrem Programm, ihren Angeboten und vielen Informationen für potenzielle „Mitmacher“.

„Die Resonanz auf unseren Aufruf sich zu beteiligen, war sehr gut,“ sagt Elke Pauly-Teismann, die als Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Gütersloh zusammen mit der Gütersloh Marketing mitten in den Vorbereitungen des Bürgertags steckt. Die 50 Standplätze mit den dekorativen Pagodenzelten sind ausgebucht, es gibt bereits eine Warteliste. Auch die Bertelsmann Stiftung, die vor zwei Jahren die Initialzündung für den Bürgertag in dieser Form gab, ist wieder mit im Boot und wird ebenfalls wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein, um über bürgerschaftliches Engagement zu informieren.

Ziel des Bürgertages ist es nicht zuletzt auch, die große Bandbreite ehrenamtlichen Arbeitens, die oft im Stillen und ohne großes Aufsehen geschieht – sei es im Verein, in einer Initiative, einer Stiftung oder einer anderen gemeinnützigen Organisation – sichtbar zu machen. Bürgermeister Henning Schulz ist sich deshalb sicher: „Auch der Bürgertag 2019 wird ein Anreiz sein, Angebote der Vereine auf unkomplizierte Weise kennenzulernen und sich vielleicht auch selbst für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu entscheiden.“

