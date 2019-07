Tanzende Dinos, Kreativspaß und Segway-Geschicklichkeit

Parklichter-Sonntag mit Highlights für die ganze Familie

Bad Oeynhausen. Drei Tage herrscht bei den Parklichtern turbulentes Treiben. Beim Familientag am Sonntag, 4. August wird es im Kurpark von 11:00 bis 18:00 Uhr für die ganze Familie wieder fröhlich und bunt. Der Eintritt ist frei. Den Ausklang der Parklichter präsentiert der hiesige Energieversorger Westfalica.

„Mit dem Familientag am Sonntag setzen wir noch einmal Akzente für die Jüngsten und für die gesamte Familie. So haben wir bei den Parklichtern für jede Altersgruppe ein attraktives Programm“, sagt Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. Für Kay-Uwe Schneider, Geschäftsführer der Westfalica, ist der Familientag immer ein besonders Ereignis.

„Mit den vielen interessanten Mitmach- Aktionen erschaffen wir einen lebendigen Kurpark, bei dem die gesamte Familie Spaß haben kann. Wenn das Wetter gut ist freuen wir uns wieder auf 10.000 Besucher“. Viel geboten wird für die Kleinen und die Großen. So können beispielsweise Kreative in einer Bastelwerkstatt Leinwände bemalen und Tiere bauen. Eine Maskenbildnerin verwandelt die Kinder am Schminkstand in Feen oder Tiger. Für Action sorgen unter anderem Geschicklichkeitsspiele und das Human- Table-Soccer, bei dem man – angegurtet an Stangen – wie beim original Tischfußball gegeneinander spielt.

Ein besonderes Highlight ist erstmalig in diesem Jahr das Familienkonzert „Max der kleine Dino“. Die Show auf der Bühne vor dem Badehaus II hält jede Menge Ohrwürmern und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie parat. Rund um die Dino-Show versprühen an gleicher Stelle die Tanzgruppen „V2-