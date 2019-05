Natur und Kultur im Biohotel Kenners Landlust

Von Christian Ottenberg

Göhrde (Dübbekold). Ein Familiengeführtes Hotel mit Fachwerk – Tradition welches als reines „Bio-Hotel“ seit dem Jahre 2000 existiert. Barbara und Kenny Kenner – ein Ehepaar, haben das ca. 160 Jahre alte Fachwerkhaus im Jahre 2000 gekauft und es in ein wunderschönes klimaneutrales Hotel umgestaltet.

Das Haus mit idyllischer wunderbarer Waldlage, die jede Ruhe garantiert hat sich in jahrelanger Tradition für eine Kombination aus Natur & Kultur bewährt. Die Entstehung dieses Hotels geht einer Geschichte voraus. Dübbekold war 1360 in der sächsischen Siedlung entstanden. Viele Generationen von Bauern, die Heidewirtschaft mit Schafen und Bienen betrieben lebten hier bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, bis die Konkurrenz aus ferne Länder den Preiseinbruch für verantwortlich machten. Später kam die kaiserliche Forstverwaltung die gerne den Wald vergrößern wollte und kaufte den Bauern ihr Land ab. Danach wohnten Waldarbeiter in Göhrde, die irgendwann aufgrund der entstandenen Maschinen nicht mehr gebraucht wurden. Also war die kleine Gemeinde Dübbekold fast unbewohnt.

Diese bewegten Geschichten u.a. brachten Barbara und Kenny Kenners dann irgendwann die Idee hervor hier ein kulturoffenes Hotel zu bauen: Hier findet man ein sehr lockeres, familienfreundliches Ambiente vor. Neben leckeren, hochwertigen Bio zertifizierten Speisen zu den Mahlzeiten (wechselnd: Vegetarisch, Fisch und Fleisch) ist man einfach in einem Naturreservat eingebettet. Das klimaneutrale Haus ist mit seinen großen Garten mit Blick auf die heimischen Wälder und einem internen angrenzenden Wellnessbereich für ein naturnahes Erholungs – und Abenteuer – Erlebnis zugleich bestimmt. Bei einer Wolfswanderung, geführt vom Hotelinhaber und Wolfsberater Kenny Kenners, geht man gemeinsam durch die angrenzenden Wälder und Forstbestände auf den Spuren der noch existierenden Wölfe.

An mehreren Stationen des Waldes werden spannende und sehr informative Einblicke über den Lebensraum der verschiedenen Wolfsarten, von Paarungszeiten, deren Gebiete bis hin zu Nahrungsgewohnheiten gegeben. Auch immer wieder stark thematisiert werden die umstrittenen Diskussionen, ob regional der Jäger den Wolf erschiessen darf, wegen aufgrund seines Bestandes auch weitere Tier – und Pflanzenarten unter Umständen gefährdet seinen können. Für die astronomischen Fans bietet das Hotel spannende Vorträge, von dem nominierten Astrofotografen Helmut Schnieder vorgeführt. Es geht um das Thema: Sternenbilder, Konstellationen der Sterne im Nachthimmel, ihre Galaxien, unendliche weit entfernte Sterne und ihre Tierkreiszeichen – Bedeutung auf mehreren Nachtszenarien beobachtbar.

Das Hotel findet man hier im Internet: www.kenners-landlust.de