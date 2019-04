Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Herford starten

Bahnsteigarbeiten für den RRX • Baubeginn noch in diesem Monat • Investition von rund zwei Millionen Euro

Düsseldorf/Herford. Herford macht sich bereit für den Rhein-Ruhr-Express: Damit die neuen RRX-Züge auf der Linie des RE 6 im Vorlaufbetrieb zum Fahrplanwechsel 2019/2020 an den Bahnhöfen zwischen Minden und Neubeckum halten können, sind auch in Herford Modernisierungsarbeiten notwendig. Bei einem gemeinsamen Baustellenauftaktgespräch haben Tim Kähler, Bürgermeister der Stadt Herford, Kai Schulte, stellvertretendes Mitglied der NWL-Geschäftsleitung sowie Martin Nowosad, Bahnhofsmanager der DB für den Raum OWL, über die bevorstehenden Bauarbeiten informiert. Am Bahnhof Herford wird der Bahnsteig an Gleis 5 auf eine Länge von 220 Metern verlängert. Der verlängerte Bahnsteigbereich erhält eine neue Beleuchtung und ein neues Wetterschutzhaus. Auch an den anderen Bahnsteigen tut sich etwas: Der Bahnsteig an Gleis 4 erhält ebenfalls eine neue Beleuchtung. An diesem Bahnsteig sowie an Bahnsteig 3 wird jeweils ein neuer Windschutz installiert.

Insgesamt investiert das Land NRW rund zwei Millionen Euro. Die Modernisierung des Bahnhofs wird voraussichtlich im Dezember 2019 abgeschlossen sein.

In OWL starten in diesem Jahr neun Bahnhofsmodernisierungen

Der Bahnhof Herford ist nur einer von vielen, die in diesem Jahr im Raum OWL modernisiert werden. Insgesamt starten in diesem Jahr neun Baumaßnahmen in Ostwestfalen-Lippe: Allein im Monat März gab es Spatenstiche an den Bahnhöfen Brackwede, Löhne und Minden. Auch Porta Westfalica und Oelde (RRX-Außenäste) sowie Sylbach (ZIP) und Paderborn Kasseler Tor (Modernisierungsoffensive 3) werden noch in diesem Jahr modernisiert. An den Hauptbahnhöfen in Bielefeld und Paderborn finden ebenfalls noch Arbeiten statt. Allein in diesem Jahr investieren das Land NRW, der NWL und die DB rund 100 Millionen Euro in die Modernisierung der Bahnhöfe im Raum OWL.

Bahnhof Herford Teil der RRX-Außenäste

Der RRX wird nicht nur auf der Kernstrecke zwischen Köln und Dortmund verkehren, sondern in Zukunft auch weit über die Rhein-Ruhr-Region hinaus Halt machen. Die RRX Außenäste lehnen sich an die Stationshalte der heutigen Regional-Express-Linien an. Im Gegensatz zu den Stationen auf der Kernstrecke, wo der RRX normalerweise einen 15-Minuten Takt erhält, wird der RRX hier in einem 60-Minuten-Takt halten. An den Außenästen werden die angefahrenen Stationen fit für den RRX gemacht. So werden an rund 50 Stationen die Bahnsteige erhöht und verlängert, um einen leichten Einstieg in die neuen Fahrzeuge zu ermöglichen. Ebenso wird der barrierefreie Zugang sichergestellt. Der Umbau der Stationen wird durch die DB Station&Service AG durchgeführt und überwiegend durch das Land NRW finanziert.

Zitate:

Tim Kähler, Bürgermeister der Stadt Herford: „Ich freue mich darüber, dass die Deutsche Bahn in Herford investiert, denn ein Bahnhof ist immer auch die Visitenkarte einer Stadt. Zukünftig hält der Rhein-Ruhr-Express auch in Herford, das bedeutet eine Verbesserung der Anbindung und noch mehr öffentlichen Personennahverkehr vor der Tür. Das finde ich positiv und sehr zeitgemäß.“

Kai Schulte, stellvertretendes Mitglied der NWL-Geschäftsleitung: Mit dieser Maßnahme komplettieren wir die Modernisierung des Bahnhofs Herford und erhöhen mit der vollständigen Nutzbarmachung des Bahnsteigs 5 die dringend notwendige verkehrliche Flexibilität. Das wird der Qualität des Schienenverkehrs spürbar zugutekommen.“ Martin Nowosad, Bahnhofsmanager der DB für den Raum OWL: „Herford bringt bereits alle Voraussetzungen für einen modernen Bahnhof mit: Barrierefreie Zugänge, eine helle Personenunterführung und eine gute Anbindung an den städtischen Busverkehr. Mit der Bahnsteigverlängerung und der neuen Ausstattung erhält der Bahnhof einen weiteren Schliff und sollte damit für die nächsten Jahre gut aufgestellt sein.“