Gütersloher Schulen machen bei der Schulputz – Aktion mit

Gütersloh. Der Abfall muss weg: Ausgestattet mit gelben Handschuhen, großen Müllsäcken und viel Arbeitseifer machten sich die Schülerinnen und Schüler der Altstadtschule am Freitagmorgen in mehreren Kleingruppen auf dem Schulhof und in der unmittelbaren Umgebung auf die Suche nach achtlos weggeschmissenem Abfall.

Die Grundschule beteiligte sich gemeinsam mit 12 weiteren Gütersloher Schulen an der Aktion „Schulputz“, die einmal im Jahr vom städtischen Fachbereich Umweltschutz in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung ausgerichtet wird. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Altstadtschule können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.

Sie strömen aus, um alles aufzusammeln, was rund um die Schule an Papierschnipseln, Tüten, Flaschen und Plastikteilchen rumliegt. Wer zuerst etwas entdeckt, rennt los, um es schnell aufzuheben und in die Mülltüte zu werfen. Von der Altstadtschule sind insgesamt 110 Schülerinnen und Schüler unterwegs. Nacheinander strömen die Klassen aus. Nachmittags kommen die Eltern dazu und machen mit. Sie bringen auch etwas zu essen und zu trinken mit und so wird aus dem Schulputz ein kleiner Event für alle. „Der Schulputz ist eine Möglichkeit etwas für die Gemeinschaft zu tun und etwas Positives beizusteuern“, sagte Schulleiter Felix Heiringhoff.

Werner Gerdes vom Fachbereich Umweltschutz der Stadt Gütersloh freute sich über den Einsatz der insgesamt 1370 Schülerinnen und Schüler sowie über die Beteiligung der 13 Gütersloher Schulen. So konnte in diesem Jahr wieder eine hohe Teilnehmerzahl verbucht werden. „Sinn und Ziel der Aktion ist es, die Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass Müll in der Natur liegt und entsorgt werden muss, weil er dort nicht hingehört“, erklärte der städtische Abfallberater. Er betonte aber auch: „Es ist größtenteils gar nicht der Abfall der Kinder, der hier gefunden und entsorgt wird.“ Deshalb seien die große Beteiligung der Schulen und das Engagement der Schüler umso erfreulicher. Die „Schulputz“-Aktion hat seit 2004 einen festen Platz im Terminkalender vieler Schulen und hat sich zu einer Veranstaltung entwickelt, an der sich alle Schulformen beteiligen können. „Nicht nur bei den Schulen, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern findet die Aktion großen Zuspruch“, weiß Werner Gerdes.