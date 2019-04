Steh auf Mensch!

Emotionale Konzertlesung mit Samuel Koch & Samuel Harfst

Oerlinghausen. Am Dienstag, 21. Mai 2019, findet in der Aula des Niklas-Luhmann- Gymnasiums Oerlinghausen ab 19:00 Uhr (Einlass) eine ganz besondere Konzertlesung statt. Nachdem der Kultur.Kirche e.V. seine erste Veranstaltung gemeinsam mit Samuel Harfst und seinem Team in der Katholischen Kirche St. Michael im Herbst 2016 durchgeführt hat, holt der Verein den christlichen Musiker erneut in die Bergstadt. Dieses Mal bringt er jedoch noch einen besonderen Gast mit: Samuel Koch.

Koch verunglückte im Jahr 2010 in der TV-Show „Wetten, dass…?“ und ist seitdem querschnittsgelähmt. Jedoch hat er nach seinem Unglück nicht aufgegeben und sich ins Leben zurück gekämpft.

Er ist erfolgreicher Schauspieler und Buchautor. In seinem Buch „Stehaufmensch“ spricht er von dem Geheimnis der Resilienz – der inneren Widerstandsfähigkeit, die gerade nach so einem Ereignis unerlässlich zu sein scheint, um nicht den Lebensmut zu verlieren.

Samuel Koch wird mit Texten aus seinem aktuellen Buch jonglieren, Samuel Harfst wird dazu passend mit seiner Band eine bunte Mischung von Liedern der Alben der vergangenen Jahre präsentieren.

„Mutig voran und dankbar zurück“ sowie „was macht uns stark“ lauten die Albentitel. Dass dies ebeiden etwas verbindet, scheint auf der Hand zu liegen – die Besucher werden es im Laufe der Konzertlesung erfahren. Ein Abend, der nicht nur zum Lachen und Weinen, sondern auch zum Nachdenken anregt – das versprechen die beiden Samuels.

„Wir freuen uns sehr, dass wir beide Samuels in Oerlinghausen begrüßen dürfen und sind voller Vorfreude auf diesen emotionalen Abend“, berichtet Patrick Piecha, Vorsitzender des veranstaltenden Kultur.Kirche e.V.. Karten für die Konzertlesung gibt es zum Vorverkaufspreis von 18,- € (ggf. zzgl. Vorverkaufsgebühr) im Lesegarten in Oerlinghausen-Helpup, der Buchhandlung Blume in Oerlinghausen, in der Geschäftsstelle dieser Zeitung sowie online unter www.kulturkirche-lippe.de. Karten an der Abendkasse wird es für 20,- € zu erwerben geben, wenn die Veranstaltung nicht vorher ausverkauft ist.