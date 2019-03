Rhedaer Rapper Piton produziert Musik im „Studio 78“

Rheda-Wiedenbrück. Erfolgreiche Musikschmiede im städtischen Jugendzentrum: Der 16-jährige Samir Shala hat im hauseigenen „Studio 78“ seinen Song „Sie will mich“ aufgenommen.

Vor kurzem wurde in der Emstorschule auch das dazugehörige Video gedreht. „Piton“, wie sich Samir Shala als Rapper nennt, macht seit fünf Jahren Musik. Sein neues Lied „Sie will mich“ hat er selbst getextet und im Musikstudio des Jugendzentrums aufgenommen. Mitarbeiter Nahir Aslan hat ihn dabei eng begleitet, weitere Unterstützung gab es von Sarah Gök, einer Sängerin aus Marienfeld. Das Video zu „Sie will mich“ läuft auch auf Pitons eigenem YouTube-Kanal (Piton Official) und auf Spotify (Piton). Weitere Songs kommen bald dazu: Insgesamt vier Tracks hat er im „Studio 78“ aufgenommen. Zum Rappen kam Piton durch seine Cousins: „Die haben mich auf den Geschmack gebracht und unterstützen mich auch weiterhin.“

,,Der 16-Jährige ist Stammbesucher des Jugendtreff „Indoor“ und findet die Möglichkeit, sich musikalisch im hauseigenen Studio auszuprobieren, toll. Leiterin Melanie Wiebusch und Mitarbeiter Nahir Aslan sind stolz auf Pitons Fortschritte und freuen sich auf weitere Jugendtreff-Besucher. „Studio 78“ Das „Studio 78“ ist für Kinder und Jugendliche aus Rheda-Wiedenbrück seit fünf Jahren kostenlos nutzbar. Die Nachfrage ist hoch – auch viele Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Umkreis haben Interesse daran, ihre eigenen Songs aufzunehmen. Im Studio selbst sind verschiedene Tonaufnahmen wie Rap und Gesang möglich. Genutzt wird auch das Programm Auto-Tune, das eine automatische Tonhöhenkorrektur leistet und als beliebter Effekt in der Musikindustrie genutzt wird. Aufnahmetermine sind mittwochs und donnerstags möglich. Die Terminvergabe läuft über die Mitarbeiter des Jugendzentrums, die den Besuchern auch fachlich zur Seite stehen, Input geben, Texte überarbeiten und gemeinsam Beats produzieren.