Die Löwenstadt auf Rädern und zu Wasser genießen

Braunschweig. Über die Oker schippern, mit dem Segway durch die Stadt düsen oder selbst in die Pedale treten und durch die Stadt radeln: Der heutige Frühlingsbeginn läutet die warme Jahreshälfte ein. Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH bietet mit der Stadtführungsbroschüre und unter www.braunschweig.de/stadtführungen zahlreiche Ideen für Freizeitaktivitäten für die bevorstehenden Frühlings- und Sommermonate.

Steigende Temperaturen und länger werdende Tage – die milderen Wetterbedingungen geben den Startschuss für viele aktive und spannende Braunschweiger Stadtführungen und Touren zu Wasser oder auf Rädern. Auch Braunschweigerinnen und Braunschweiger können an einem entspannten Tag in der Sonne interessante Details über ihre Heimat erfahren. Viele der Angebote gibt es schon ab April.

Braunschweig von der Oker aus entdecken

Abwechslungsreiche Stadtrundgänge und Touren stehen im Frühling und Sommer zur Auswahl. Da ist für verschiedene Geschmäcker etwas dabei: ob kulinarisch, historisch oder aktiv. Zu den Stadtführungen und Touren, die zum großen Teil im Sommerhalbjahr stattfinden, zählen die Okerfahrten. Von einem Floß oder Kahn aus lassen sich die Parkanlagen, Gründerzeitvillen und die historischen Gebäude aus einer besonderen Perspektive bewundern. Wer ein leckeres Essen mit einer Floßfahrt verbinden möchte, kann eine kulinarische Okertour buchen.

Stadttour auf zwei Rädern

Mit Balance durch die Stadt oder rein ins Grüne – bei den Erkundungstouren mit dem Segway lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst, das zweirädrige Gefährt zu lenken, um dann mit Fahrtwind im Gesicht die Löwenstadt zu genießen. Wer gern selbst den Antrieb gibt, schwingt sich für die Tour „Mit dem Rad unterwegs in Braunschweig“ auf sein Fahrrad.

Diese und weitere Tipps zur Freizeitgestaltung in der Löwenstadt gibt es in der Touristinfo, Kleine Burg 14. Die aktuelle Stadtführungsbroschüre ist in der Touristinfo sowie online unter www.braunschweig.de/broschüren erhältlich. Informationen zu Stadtrundfahrten im Oldtimerbus, Segway-Touren, Okerfahrten sowie weiteren Touren sind auch im Internet zu finden unter www.braunschweig.de/stadtführungen . Die Führungen sind auch für Gruppen buchbar.Eine Buchung bis 24 Stunden vor der jeweiligen Führung ist erforderlich: Touristinfo, Kleine Burg 14, oder per E-Mail an touristinfo@braunschweig.de

Oker-Touren

Dämmerschoppen mit Schmackefatz Ab 25. April bis 26. September, jeweils donnerstags um 19:00 Uhr Treffpunkt: OkerTour, Anleger John-F. -Kennedy-Platz/Kurt-Schumacher -Straße 26a Dauer: 1,5 Stunden Preis: 21,50 Euro pro Person Veranstalter: OkerTour Die Okerstadt vom Wasser aus 21. April bis 6. Oktober, montags bis freitags um 16:30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags um 15:00 Uhr Treffpunkt: Anleger OkerTour, John-F. -Kennedy-Platz/Kurt-Schumacher -Straße 26a Dauer: 1,5 Stunden Preis: 12 Euro pro Person, 6 Euro für Kinder unter 12 Jahren, Kinder unter 6 Jahren kostenlos Veranstalter: OkerTour Frühstück auf der Oker 21. April bis 6. Oktober, sonntags und feiertags um 10:30 Uhr Treffpunkt: Anleger OkerTour, John-F. -Kennedy-Platz/Kurt-Schumacher -Straße 26a Dauer: 1,5 Stunden Preis: 21,50 Euro pro Person Frühstück auf der Oker Veranstalter: OkerTour Ausflugsfahrt „Löwenstadt“ 20. April bis 27. Oktober, samstags und sonntags um 15:00 Uhr Treffpunkt: Floßstation am Botanischen Garten, Am Fallersleber Tore 6 Dauer: 2 Stunden Preis: 15,00 Euro pro Person Veranstalter: Floßstation Das Grillfloß 27. April bis 19. Oktober, samstags um 14:30 Uhr und 17:00 Uhr Treffpunkt: Floßstation an der Oker, Kurt-Schumacher-Straße 25 Dauer: 2 Stunden Preis: 34,00 Euro pro Person Veranstalter: Floßstation Okerbrunch 28. April bis 20. Oktober, sonntags um 11:00 Uhr Treffpunkt: Floßstation an der Oker Kurt-Schumacher-Straße 25 Dauer: 2,5 Stunden Preis: 32,00 Euro pro Person Veranstalter: Floßstation

Fahrrad-Tour Mit dem Rad unterwegs in Braunschweig: Termine: auf Anfrage Treffpunkt: Obelisk am Löwenwall Dauer: 2 Stunden Preis: 105 Euro pro Gruppe Veranstalter: Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Segway-Touren Braunschweig-Stadt-Tour: Start am 13. April Termine: auf Anfrage Treffpunkt: Steigenberger Parkhotel, Nîmesstraße 2 Dauer: 2,5 Stunden Preis: 60 Euro pro Person Veranstalter: 6-way Braunschweig-Grüne-Tour: Start am 13. April Termine: auf Anfrage Treffpunkt: Steigenberger Parkhotel, Nîmesstraße 2 Dauer: 2 Stunden Preis: 55 Euro pro Person Veranstalter: 6-way Braunschweig-Henker-Tour Start am 18. Mai Termine: auf Anfrage Treffpunkt: Steigenberger Parkhotel, Nîmesstraße 2 Dauer: 2,5 Stunden Preis: 60 Euro pro Person Veranstalter: 6-way