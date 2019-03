Kreis Lippe. Mit Frühlingsanfang ist der der Flyer der Offenen Gärten in Lippe 2019 erschienen. Er liegt in Gemeindebüros, Rathäusern und Tourist-Informationen der lippischen Städte und Kommunen aus, außerdem ist er in vielen Geschäften und öffentlichen Auslagestellen zu bekommen.



Die Aktion „Offene Gärten in Lippe“ wird in diesem Jahr von Juni bis Oktober den Zugang zu insgesamt 25 lippischen Gärten ermöglichen. Die Teilnehmer der Initiative wechseln in jeder Saison, in diesem Jahr sind sechs neue Gärten dazu gekommen. Insgesamt wartet eine große Vielfalt an privaten grünen Oasen auf interessierte Besucher. Wann welcher Garten geöffnet ist und was die Besucher erwartet, ist im Flyer „Offene Gärten in Lippe 2019“ nachzulesen. Alle Informationen der Broschüre, zusätzliche Fotos und weitere Infos stehen auf der Homepage unter www.offene-gaerten-lippe.de zur Verfügung.

Dort kann die Broschüre auch heruntergeladen werden, falls sie vergriffen ist.