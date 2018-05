Erzgebirge. Mit Sondervorführungen in Museen & Bergwerken, geführten Wanderungen sowie zahlreichen Mitmachmöglichkeiten laden die Bergbau Erlebnistage am 02. und 03. Juni 2018 ein, die 800-jährige Bergbaugeschichte des Erzgebirges zu entdecken!



„Der Zauber kobaltblauer Farbe“ steht im Technischen Museum Siebenschlehener Pochwerk in Schneeberg auf dem Programm. Welche Funde maßgeblich für die erfolgreiche Herstellung des berühmten Meißner Porzellans waren, erfahren Besucher in der „Weißen Erde Zeche Aue“, der erste Kaolingrube Europas.

„Auf den Spuren Sachsens schwarzer Diamanten“ geht man im Bergbaumuseum Oelsnitz/ Erzgeb. Im Anschauungsbergwerk tauchen Gäste hier in die Welt der Steinkohlenkumpel ein, zudem darf die größte funktionsfähige Dampfmaschine Sachsens bestaunt werden.

„Dobrý den“ – auch Ausflüge zu den tschechischen Nachbarn stehen auf dem Programm, so zum Beispiel nach Jáchymov (St. Joachimstal), wo einst die Silbermünzen „Tolar“ geprägt wurden, sie gelten als Vorläufer des amerikanischen Dollars.

Im Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf wartet ebenfalls ein besonderer Höhepunkt innerhalb der Erlebnistage auf: Es werden Vorführung der „Ehrenfriedersdorfer Radpumpe“ gezeigt, die um 1540 hier erfunden wurde und deren Prinzip bis in das 19. Jahrhundert im Bergbau der gesamten Welt dominierend war. Ausflüge in die umliegenden Bergstädte wie Schwarzenberg, Annaberg- Buchholz oder Marienberg sollte man nicht verpassen, denn auch hier gibt es viel zu entdecken.

Eine musikalische Reise in die Geschichte bietet die Fundgrube „Alte Elisabeth“ in Freiberg, wo neben geführten Touren auch Bergmänner in Habits aufwarten und kleine Orgelkonzerte das Programm begleiten.

Im Altenberger Revier laden u.a. thematische Touren (z.B. Schatz-Tour; Pingen-Tour; Wissens- oder Geschichtentour) zu Ausflügen ein.



Eine Erlebnisreise durch die „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“ auf dem Weg zum UNESCO – Welterbe! Eine Entscheidung zur Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste wird im Sommer 2019 erwartet.

Tourismusverband Erzgebirge e.V. Tel. +49 (0) 3733 188 00 88 oder unter

www.erzgebirge-tourismus.de/bergbauerlebnistage