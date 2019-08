8.000 Menschen beim Finale im HANSA-PARK

Mit ihrer bereits 15. Sommertour waren NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin in den vergangenen acht Wochen unterwegs. Zum großen Finale luden sie am Sonnabend, 24. August, in den HANSA-PARK ein. 8.000 Menschen feierten dabei ein gemeinsames Fest, erlebten das Konzert der Hermes House Band und fieberten beim alles entscheidenden Städtewettkampf mit.

Sierksdorf. Denn die Vertreter der vorausgegangenen Sommertour-Orte – Großenbrode, Elmshorn, Neumünster, St. Peter-Ording, Bad Oldesloe und Amt Süderbrarup – waren noch einmal gefordert! Sie mussten bei den „Nessie-Games“ vollen Einsatz zeigen – und um den Gesamtsieg spielen. Insgesamt 80.000 Menschen besuchten 2019 die Sommertour in Schleswig-Holstein.

In einen Kilt gekleidet mussten Bürgermeister Jens Reise aus Großenbrode, Stadtrat Lars Bredemeier aus Elmshorn, Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff aus St. Peter-Ording, Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras aus Neumünster, Bürgermeister Jörg Lembke aus Bad Oldesloe und der Leiter des Amts Süderbrarup Thomas Detlefsen zunächst beim Tauziehen gegeneinander antreten. Unterstützung erhielten sie dabei von jeweils vier Mitspielern.

Für die Orte Großenbrode, Neumünster und Bad Oldesloe ging es im Anschluss in die zweite Runde. Und hier stand Baumstamm-Weitwurf auf dem Programm. Für jedes Team trat ein Werfer an – und die zeigten, dass sie ordentlich Wumms in den Armen haben. Der weiteste Wurf gelang jedoch dem Werfer des Teams aus Bad Oldesloe, Philipp Bornholdt, der damit den Hauptpreis der Sommertour für den gesamten Ort sicherte: ein Tag freier Eintritt in den HANSA-PARK in Sierksdorf für alle Einwohner der Gewinner-Stadt.

HANSA-PARK Geschäftsführer Christoph Andreas Leicht überreichte dem Gewinner Bürgermeister von Bad Oldesloe, Jörg Lembke, den Hauptpreis: Ein Tag freier Eintritt in den HANSA-PARK in Sierksdorf am Freitag, 6. September. Im HANSA-PARK erwartet die Besucherinnen und Besucher HANSE und HIGHTECH gleichermaßen. Sieben Achterbahnen sowie vier verschiedene Live-Shows und eine farbenprächtige Parade durch den Park sind nur ein Auszug der über 125 Attraktionen. Neu in diesem Jahr ist der weltweit höchste Gyro-Drop-Tower „HIGHLANDER“. Der 120 Meter hohe Freifalltur. m mit abkippenden Sitzen überzeugt durch seinen einmaligen Blick über die OstseeNach dem Städtewettkampf gab es zahlreiche Hits mit der Hermes House Band. Ihre mitreißende Bühnenshow gespickt mit Songs wie „I Will Survive“, „Country Roads“ und „The Rhythm Of The Night“ begeisterte das Publikum auf ganzer Linie. Vèrena Püschel vom Schleswig-Holstein Magazin und Horst Hoof von NDR 1 Welle Nord moderierten das Bühnenprogramm.

Der Gewinn für Bad Oldesloe: Freier Eintritt für alle (laut Personalausweis) EINWOHNER von Bad Oldesloe am Freitag, 6. September 2019, im HANSA-PARK in Sierksdorf. Der Hin- und Rücktransport muss selbst organisiert und bezahlt werden und wird nicht vom HANSA-PARK oder vom NDR übernommen. Der Transport geschieht auf eigene Gefahr. Getränke und Speisen im HANSA-PARK sind NICHT im freien Eintritt enthalten. Alle Einwohner von Bad Oldesloezeigen bei der Eingangskontrolle ihren Ausweis vor. Auch Kinder müssen ihren Wohnort nachweisen können (zum Beispiel durch Vorweisen des Kinder-Reisepasses oder des Schülerausweises (es gilt nur der Wohnort). Die Eingänge für die Gewinner der Sommertour werden sich separat neben den Eingangskontrollen am Holstentor befinden. Es wird zudem eine Zählung der Gäste vorgenommen. Aus Sicherheitsgründen muss eine gewisse Kapazitätsgrenze für die Besucher im HANSA-PARK eingehalten werden. Unter Umständen kann es daher bei sehr hohem Besucherdruck zu Wartezeiten kommen.

Für Schulklassen gilt: Voranmeldung beim HANSA-PARK mit dem Namen der Schule, der Schulklasse, der Lehrerin /des Lehrers, aller Schülerinnen und der Schüler. Keine Einzelkontrolle der Schüler und Lehrer. Voranmeldung erfolgt per Fax an den HANSA-PARK unter: 04563/ 474 -100 (z. Hd. Frau Seecker).

Adresse: HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG Am Fahrenkrog 1 23730 Sierksdorf Telefon: 0 45 63 / 4 74 – 0 Telefax: 0 45 63 / 4 74 – 100

Die Anmeldefrist beginnt am 26. August und endet am 2. September. Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich!

Für Schulklassen gilt: Die Karten werden bei der Gruppenkasse 1 und 2 rechtsseitig vom Holstentor abgeholt. Bei Schulklassen-Sammelanmeldung findet keine weitere Einzelkontrolle des Wohnortes von Lehrern und Schülern statt. Hier kann der Wohnort abweichen, es zählt der Schulstandort!