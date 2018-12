Hannover glänzt im Festgewand

Hannover (KO). Alle Jahre wieder freuen sich Erwachsene und Kinder in Stadt und Land auf eine hannoversche Veranstaltung mit ganz besonderer Ausstrahlung: In der historischen Altstadt, rund um die Marktkirche, findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Planer legen Wert darauf, dass nicht allein der kommerzielle Umsatz im Vordergrund steht, sondern eine romantische Erlebniswelt für die ganze Familie geschaffen wird. Mit Hilfe einer sorgfältigen Inszenierung können Besucherinnen und Besucher sich vom warmen Licht Tausender Kerzen und den besonderen Düften verzaubern lassen und werden in die erwartungsvolle Stimmung ihrer Kindheit zur Vorweihnachtszeit zurückversetzt. Eine Vielzahl von Kunsthandwerkern und Anbietern unterschiedlichster Weihnachtsartikel lädt dazu ein, einen familienfreundlichen Weihnachtsmarkt zu erleben.

An rund 130 weihnachtlich geschmückten Ständen vor den angestrahlten historischen Gebäuden werden Christbaumschmuck aus dem Erzgebirge und dem Thüringer Wald, Holzspielsachen, kunstgewerbliche Artikel, Keramik und Haushaltswaren angeboten. Glasbläser, Töpfer und Kerzenmacher zeigen ihr handwerkliches Geschick. Auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist mit einer großen Auswahl weihnachtlicher Speisen, Getränke und Süßigkeiten gesorgt.

Einer der jährlichen Höhepunkte ist das „Finnische Weihnachtsdorf“ mit einem echten Lappenzelt auf dem Ballhofplatz. Dort werden finnische Spezialitäten und Handwerksarbeiten angeboten. Über einen Rundgang betritt man ein historisches Weihnachtsdorf, das mittelalterliches Stadtleben in seiner ganzen Beschaulichkeit demonstriert. Handwerks-Vorführungen und Aktionen vielfältiger Art sollen in einer „Handwerkergasse“ zum Mitmachen animieren. Hier können die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel filzen oder schmieden. So bietet der Hannoversche Weihnachtsmarkt zahlreiche Möglichkeiten der Unterhaltung und Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Einer der schönsten Weihnachtsmärkte wurde um ein weiteres Highlight erweitert. Der „Wunschbrunnenwald“, ein etwa 400 qm großes Areal mit 50 Tannen, bietet den BesucherInnen ein ergänzendes stimmungsvolles Ambiente in der turbulenten Vorweihnachtszeit. Inmitten des „Waldes“ steht auf dem Holzmarkt der Oskar-Winter-Brunnen, an dessen schmiedeeisernen Gitter sich der „Wunschring“ befindet. Der Sage nach erfüllen sich Wünsche, wenn dieser Ring gedreht wird.

Natürlich warten in einem „Wald“ auch ein Försterhaus und zwei Forsthütten. Dort werden kulinarische Wünsche erfüllt.

Auf dem Hanns-Lilje-Platz findet täglich ab Marktbeginn bis 20.00 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm statt. Hier sind wieder musikalische Darbietungen und Video-Installationen vorgesehen. Natürlich gibt es vor allem für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt attraktive Angebote, die vom Puppenspieler und Glasmaler über eine Märchenerzählerin bis zu Kinderkarussell und Riesenrad reichen.

Weihnachtspyramide am Kröpcke

Die Flügel der Weihnachtspyramide drehen sich noch bis zum 5. Januar am Kröpcke. Der 18 Meter hohe Bau gilt als das heimliche Wahrzeichen des weihnachtlichen Hannovers.

In Kooperation mit der City-Gemeinschaft betreibt auch in diesem Jahr das Veranstaltungsteam Hannover e.K. (Aulich) die größte begehbare Weihnachtspyramide der Welt auf dem Kröpcke in Hannover. Vom begehbaren und bewirtschafteten ersten Stock der Pyramide bietet sich den Besuchern sowohl ein Blick zum Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz als auch auf das Tor auf dem Platz der Weltausstellung, das als Eingangsportal zum Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche fungiert. Die Pyramide ist auch an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester geöffnet, lediglich am 1. Januar legt sie eine kleine Verschnaufspause ein.

Das Angebot für Kinder könnt nicht zu kurz

Für Kinder gibt es auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Angebote, die vom Puppenspieler bis zu Kinderkarussell und Weihnachtsbäckerei reichen.

Weihnachtsbäckerei

Ein großer Spaß für kleine Nachwuchsbäckerinnen und -bäcker ist die Weihnachtsbäckerei am Marktbrunnen (Hase-Brunnen). Unter Anleitung können Kinder im Backhaus leckere Plätzchen backen und die fertigen Weihnachtskekse mit nach Hause nehmen – am 28. November von 16 bis 19 Uhr und ab 29. November täglich von 11 bis 19 Uhr. Nähere Informationen zur Weihnachtsbäckerei finden Sie unter: www.weihnachtsbaeckerei-hannover.de

Kasperletheater

Das Kasperletheater mit der Puppenbühne „Sternschnuppe“ erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Es befindet sich in der Köbelingerstraße und bietet ab 29. November an jedem Tag drei Vorstellungen: 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr.

Auch der Weihnachtsmann kommt täglich von 17.30 bis 18 Uhr verteilt er Obst und Nüsse an die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Immer mittwochs und samstags zwischen 12-16 Uhr ist Ballonwichtel Olivia auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und verzaubert alle kleinen Besucher mit kostenlosen weihnachtlichen Ballonfiguren vom Engelchen bis zum Nikolausi. Auch Fräulein Schminke wird die Kinder mit ihrer Malkunst verwandeln und ihnen helfen in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Die Weihnachtswelt mit Fotostation startet ab dem 6. Dezember und verzaubert die Besucher jeden Donnerstag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Der Weihnachtmann und seine Engel reisen durch den Einkaufsbahnhof und verteilen kleine Geschenke. Natürlich können sich alle Kinder wie gewohnt auch auf das Kinderkarussell und die Kindereisenbahn freuen – und im Einkaufsbahnhof wartet die traditionelle Modelleisenbahn.

Winter-Zoo mit Eisbahn, Rodelrampen und Weihnachtsmarkt

Im Winter-Zoo gibt es eine Eisbahn und Weihnachtsmarkt zusammen. Genießen Sie einen tollen Tag mit Freunden, Bekannten oder der Familie. Im Winter-Zoo ist für jeden etwas dabei: Po-Rutscher und Kinderkarussell für die kleinen, Eislaufen und Rodeln für die Großen und ein zauberhafter Weihnachtsmarkt für alle.

Weihnachtsmann, Nikolaus Adventskalender

Auch bei den tollen Aktionen kommt jeder auf seine Kosten. Lassen Sie sich vom Nikolaus beschenken, besuchen Sie mit Ihren Kindern den Weihnachtsmann, genießen Sie wunderschöne Weihnachtsmärchen und -lieder oder drehen Sie ein paar heiße Kurven auf dem Eis bei unserer Eisdisco. Der Winter-Zoo ist der Weihnachtsmarkt für die ganze Familie.

Traumhafter Weihnachtsmarkt

Die Weihnachtsmärkte in der Altstadt, am Lister Turm oder am Hauptbahnhof sind Ihnen zu voll? Genießen sie Hannovers schönen Weihnachtsmarkt im Winter-Zoo in gemütlicher Atmosphäre. Im Winter-Zoo finden Sie alles, was zu einem guten Weihnachtsmarkt gehört: Glühwein, winterliche Leckereien, Kinderkarussell und noch vieles mehr. Der Eintritt in den Winter-Zoo ist ab 16 Uhr frei!

Weihnachtsmarkt Lister Meile

Festlich geschmückte Häuschen bringen auch in diesem Jahr weihnachtlichen Glanz in die Fußgängerzone.

Ein abwechslungsreiches Angebot und der familiäre Charme sind die Anziehungspunkte des Weihnachtsmarktesauf der Lister Meile. Karussells und Kasperletheater bringen die Kinderaugen zum Leuchten – und kulinarische Köstlichkeiten lassen auch hier keine Wünsche offen.

Über 70 Anbieter präsentieren an ihren Ständen Holzspielzeug, Christbaumschmuck, Kerzen, Waren aus Keramik und Glas und vieles andere mehr, sowie allerlei Weihnachtsleckereien aus dem gesamten Bundesgebiet.

Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof sorgen an rund 40 Ständen kulinarische Köstlichkeiten und festliches Kunsthandwerk für weihnachtliche Stimmung.

Da durftet es nach Zimtwaffeln, gerösteten Maronen und Glühwein und es erklingen täglich Chorgesang und Jazz-Musik. Überdies begeistern an den rund 40 liebevoll gestalteten Hütten neben weihnachtlichen Köstlichkeiten vor allem zahlreiche Geschenkideen. So gibt es hier verschiedenste Kunsthandwerke zu entdecken. Erstmals gibt es am 21. Dezember eine Late Night: der Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof hat dann bis 23 Uhr geöffnet.

Weihnachtsjazz, -pop & -rock, Chormusik im Advent und Feuershow

Immer sonntags, donnerstags und freitags spielen hannoversche Jazzbands, teilweise bekannt aus der beliebten Schlemmer-Jazz-Reihe. Darüber hinaus wird es freitags poppig und rockig auf der Aktionsfläche mit der Band „Modern Soul Club“. Auch die Chöre des Niedersächsischen Chorverbandes treten wieder auf. Außerdem begeistert der Feuerkünstler Spencer die Besucher mit seiner spektakulären Feuershow.

