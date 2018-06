Das könnte Sie auch interessieren

Bielefeld. Altmaier ist Hauptredner beim Unternehmertag OWL am 12. November Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, ist Hauptredner beim Unternehmertag Ostwestfalen-Lippe 2018. Der diesjährige Unternehmertag findet am Montag, 12. November 2018 (Beginn: 18 Uhr), in der Bielefelder Stadthalle statt, teilt die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) im Namen der Veranstalter mit.

Der Unternehmertag ist traditionell die größte wirtschaftspolitische Veranstaltung der Region und wird von 13 Wirtschaftsorganisationen aus OWL getragen. Eintrittskarten sind ab Anfang Oktober 2018 erhältlich bei der IHK und können dann schriftlich bei Jessica Scheele (E-Mail j.scheele@ostwestfalen.ihk.de) angefordert werden.