Vortrag „Gesund in GT“

Gütersloh. Inkontinenz ist als Krankheitsbild in unserer älter werdenden Gesellschaft zunehmend verbreitet: In Deutschland sind mehrere Millionen Menschen von einer Blasen- oder Darmschwäche betroffen, fast jede zweite Frau leidet kurzfristig oder dauerhaft unter einer Harninkontinenz. In der Vortragsreihe „Gesund in GT“ des Klinikum Gütersloh informiert Gynäkologin Dr. Wencke Ruhwedel am Montag, 26. März, um 19 Uhr im Saal im Erdgeschoss desBettenhauses Süd im Klinikum Gütersloh (Reckenberger Straße 19) zum Thema „Weibliche Inkontinenz – Ursachen und Therapiemöglichkeiten“.

Die körperlichen Beschwerden, aber auch die seelische Belastung schränken Menschen mit Inkontinenz im Alltag stark ein. Durch moderne Diagnostik und Therapien erreichen Urologen und Gynäkologen mittlerweile eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Dr. Wencke Ruhwedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, stellt in ihrem Vortrag die unterschiedlichen Ursachen der weiblichen Inkontinenz vor und erklärt, welche konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten helfen können. Im Anschluss an den Vortrag wird ausreichend Zeit gegeben, Fragen zu stellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: © Klinikum Gütersloh