72 Personen aktuell mit Corona infiziert

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 6. Mai, 0 Uhr, 596 (5. Mai: 595) laborbestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 505 (5. Mai: 498) Personen als genesen und 72 (5. Mai: 78) als noch infiziert. Von diesen 72 Personen befinden sich 67 (4. Mai: 71) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 5 (5. Mai: 7) in stationärer Behandlung. Davon wird 1 Person (5. Mai: 1) intensivpflegerisch versorgt und muss beatmet werden (5. Mai: 1). Im Kreis Gütersloh sind 19 Personen (5. Mai: 19) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.