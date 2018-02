72. Paderborner Osterlauf ist startbereit

Am 31. März fällt der Startschuss für den 72. Osterlauf. Organisatoren, Partner und Förderer schauen optimistisch und voller Vorfreude auf das Event

Paderborn. Die Tradition geht in die 72. Runde. Der älteste Volklauf Deutschlands, der Paderborner Osterlauf findet am 31. März statt. Die Organisatoren befinden sich auf der Zielgeraden, bis jetzt haben sich über 5.000 sportbegeisterte Läuferinnen und Läufer angemeldet – bereits 1.000 mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt.

Der Paderborner Osterlauf vereint viele Bräuche und Traditionen unter seinem Titel; neben dem sportlichen Aspekt stehen die Stichworte Gesundheit, Klimaneutralität, Teambuilding und Kreativität im Fokus der Veranstaltung. Jeder Sportler, egal ob Hobby-Jogger nach Feierabend oder Spitzenläufer bekommt beim Osterlauf die Möglichkeit sein Talent unter Beweis zu stellen. Die Streckenangebote reichen vom Fit und Fun 5 Kilometer- über den E.ON 10 Kilometer-Lauf bis zum Finke Inline-Skating und Laufladen „Endspurt“- Halbmarathon. Für die kleinen Talente vom Kindergarten bis zur Grundschule gibt es den Sparkasse Paderborn-Detmold Bamibini-Lauf mit einer Länge von 1,2 und 1,5 Kilometern.

Wer seine Anmeldung für den Osterlauf noch nicht abgeschlossen hat, der sollte sich beeilen, denn nicht nur steigt die Anmeldegebühr ab dem 28. Februar – die 10 Kilometer Kür ist mit 4.500 Teilnehmern gedeckelt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind allein 2.800 Sportler für diesen Run registriert. Sich jetzt online anzumelden schont demnach nicht nur den Geldbeutel. Eine Anmeldung ist prinzipiell bis einschließlich 26. März möglich. Auch Kurzentschlossene und spontane Sportler haben noch genug Zeit sich auf das Event vorzubereiten: Karfreitag und Karsamstag ist im Sportzentrum Maspernplatz gegen eine zuzügliche Nachmeldegebühr eine Anmeldung möglich.

Den deutschen Nachwuchs fördern

Die Bambinis eröffnen um 11 Uhr den 72. Paderborner Osterlauf. Eltern von Kindergartenkindern dürfen in Sportbekleidung die Miniläufer auf der Strecke begleiten. Der Startschuss für die Grundschüler fällt um 11.25 Uhr. Eine Unterstützung auf der Strecke ist hier nicht gestattet, Eltern müssen ihre Kinder vom Streckenrand aus unterstützen. Die Kleinen werden dieses Jahr zum 22. Mal die Gelegenheit haben an den Start zu gehen. Vorbild hierfür war vor 23 Jahren der Bambini-Lauf beim Dresden Marathon.

An Sportbegeisterten wird es auch dieses Jahr nicht mangeln, alle Altersgruppen sind bei dem Volkslauf vertreten. Ein Augenmerkt liegt besonders aif der Förderung des deutschen Nachwuchses. Der LF Lüchtringen stellt gleich drei seiner Spitzenläufer. Für den fünf Kilometer langen Lauf treten Jan und Tim Holtbrügge und Matthias Berkemeier an. Bei den Damen stehen noch jüngere Sportlerinnen in den Startlöchern: Vom Warburger SV kommen die Geschwister Klara und Mia Kuhaupt. Aus dem TSVE Bielefeld kommt Jan Nikulla, der Deutsche Meister im Jugend Crossduathlon nimmt die zehn Kilometer Strecke auf sich. Ein Heimspiel wird es dagegen für Alina Nahen die im LC Paderborn Mitglied ist.

Einheimische wissen, dass besonders Baustellen das Paderborner Stadtbild prägen. Die Organisatoren versichern allerdings, dass alle Arbeiten die momentan die Strecke säumen, bis zum Startschuss des Osterlaufes verschwunden sein werden. Allerdings werden ein vorerst letztes Mal die 10 Kilometer Distanz und der Halbmarathon am Rotheweg entlang führen. Eben dieser ist nächstes Jahr gesperrt. Damit an der Strecke alles glatt läuft sind auch dieses Jahr wieder viele freiwillige Helfer auf den Beinen um die Sportler und Organisatoren zu unterstützen. Wer sich engagieren möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein und kann sich auf der Website des Events melden. Jede helfende Hand ist gerne gesehen.

Kreativität, Teamfähigkeit und Klimaneutralität

Wie der Name schon verrät, ist beim Osterlauf alles auf ein Thema eingestellt. Medallie und Logo wurden erneut von dem Paderborner Künstler Herman Reichold entworfen und zeigen den Kopf eines Hasen. Wer genau hinschaut wird 72 Striche in den langen Ohren des Mümmlers wiederfinden. Auch das Maskottchen ist ein Hoppler und hört seit diesem Jahr auf einen Namen. Während der sportliche Hase die letzten Male namenslos die Besucher und Teilnehmer begeisterte, hört das Langohr jetzt auf Paola, was für Paderborner Osterlauf steht. Ein Namenswettbewerb hat darüber entschieden, gegen über 160 Einsendungen konnte sich die Studentin Anna-Lena Brieler aus Büren durchsetzen und dem Maskottchen mit ihrer kreativen Idee einen Namen geben. Für die Ostereier ist dieses Jahr allerdings nicht Paola, sondern sind die Kinder verantwortlich. Die Sparkasse Paderborn-Detmold wird sich ebenfalls auf die Eiersuche machen und kürt das schönste Ei oder Osternest, dass die Kindergarten- und Grundschulkinder basteln können. Der Hauptgewinn sind ein Kindergeburtstag im Ahorn Sportpark und eine Knaxx Hüpfburg für den Kindergarten oder die Schule, die das Siegerkind besucht.

Zum vierten Mal in Folge hat Partner E.ON sich das Ziel gesetzt den Paderborner Osterlauf klimaneutral zu halten. Um das Klimaziel zu erreichen werden alle Teilnehmer gebeten Fahrgemeinschaften zu bilden, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Beim IKK-Classic Firmencup können Unternehmen ihre Mitarebieter anmelden und die Teamfähigkeit der Kollegen unter Beweis stellen. Die drei schnellsten Teams, das schnellste Unternehmen sowie das mit den meisten Finishern, und das kreativste Ensemble werden nach dem Lauf ausgezeichnet, getreu den Stichworten Zusammenhalt, Teamgeist und Förderung der Teamfähigkeit – für all dies macht die IKK sich stark. Firmen bei denen noch Interesse besteht sich für den Cup anzumelden, finden die Anmeldeunterlagen im Internet. Außerdem besteht die Möglichkeit auf dem Osterplatz ein Zelt für die komplette Mannschaft zu buchen.