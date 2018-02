Umweltamt sucht Amphibien-Retter

Bielefeld. Schon bald werden mit den ersten wärmeren Vorfrühlingstagen die Kröten und Molche wieder zu den Laichgewässern unterwegs sein. Dabei sind viele Tiere vom Straßentod bedroht. Dadurch kann der Bestand mancher Arten in einem Ballungsraum wie Bielefeld gefährdet werden. Das Umweltamt sucht deshalb dringend ehrenamtliche Helfer, die das bestehende Team unterstützen.

An etwa 22 Straßen in der Stadt werden mobile Amphibienschutzzäune mit Sammeleimern aufgestellt. Damit die Amphibien auch sicher auf die andere Straßenseite gelangen können, werden sie von Ehrenamtlichen getragen. Diese Arbeit ist überwiegend in den Morgenstunden zu leisten, wenn die nachtaktiven Tiere in die Eimer gefallen sind und auf den weiteren Transport warten.

Ein besonderer Bedarf an Unterstützung besteht in Jöllenbeck an folgenden Straßen: Eickumer Straße, Pödinghauser Straße, Laarer Straße und Beckendorfstraße. Ehrenamtliche Helfer werden aber auch für die Selhausenstraße oder die Osningstraße gesucht.

Interessierte können sich an das Umweltamt unter umweltamt@bielefeld.de oder Telefon (0521) 51 32 31 wenden. Ein Informationstreffen mit allen Helfenden ist für den 1. März um 19 Uhr im Umweltamt (August-Bebel-Straße 75) geplant. Nähe Informationen zum Thema sind auch unter www.bielefeld.de (Stichwort: Krötenwanderung) zu finden.