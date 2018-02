„DESKLINE“ in Detmold vorgestellt

Versammlung der Detmolder Gastgeber in der Stratosphäre

Detmold. Die Tourist Information Lippe & Detmold führt ein neues Informations- und Reservierungssystem ein. In einer Informationsveranstaltung in der „Stratosphäre“ der Brauerei Strate informierte das Team der Tourist Information die Detmolder Gastgeber. Rund 50 Gastgeber waren der Einladung gefolgt und erhielten einen Überblick über das neue System „DESKLINE“ sowie den aktuellen Stand des lippeweiten Gäste-Informationssystems „Lippe2go“.

„DESKLINE“ bietet insbesondere Privatvermietern und kleineren Unterkunftsbetrieben eine sehr komfortable Option: Unter Verwendung nur eines Belegungskalenders kann ein und dieselbe Unterkunft auf mehreren Buchungsportalen gleichzeitig angeboten werden, ohne der Gefahr einer Doppelbuchung zu unterliegen. Aber auch größere Beherbergungsbetriebe können über die zusätzliche regionale Vermarktung Ihrer Unterkunft profitieren.

Bei dem Projekt „Lippe2go“ handelt es sich um das europaweit erste Gäste-Informationssystem, das eine ganze Region mit touristischen Inhalten und Veranstaltungen digital verbindet. Die Informationen gelangen tagesaktuell und zentral gesteuert direkt dorthin, wo sich der Gast befindet im Hotelzimmer, an der Hotelrezeption, in den Tourist Informationen der 16 lippischen Kommunen oder an den Sehenswürdigkeiten mit der höchsten Besucherfrequenz. Zum Abschluss der Informationsveranstaltung stand eine mit großem Interesse verfolgte Brauerei-Führung auf dem Programm.