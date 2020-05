7. AOK-Firmenlauf Bielefeld wird für dieses Jahr abgesagt

Bielefeld . Der AOK-Firmenlauf Bielefeld muss in diesem Jahr leider ausfallen. Die AOK NordWestund die Hellweg-Solution reagieren damit auf den Erlass der Landesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, nach dem alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind. Eigentlich war der Firmenlauf für den 17. Juni vorgesehen. „Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Läuferinnen und Läufer sowie der Zuschauer und Helfer haben wir uns jetzt dafür entschieden, unseren diesjährigen Firmenlauf nicht in den Herbst zu verschieben, sondern abzusagen. Auch wenn der Erlass der Landesregierung bislang nur bis zum 31. August gilt, ist diese endgültige Absage für dieses Jahr für uns in Bielefeld die sinnvollste Lösung“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.

Im letzten Jahr hatte der Bielefelder AOK-Firmenlauf rund 620 Läufer aus 60 Firmenteams an den Start gebracht. Angesichts des aktuellen Erlasses der Landesregierung haben sich die Organisatoren entschieden, den Firmenlauf in diesem Jahr nicht mehr stattfinden zu lassen. „Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit stehen weiterhin an erster Stelle. Die Entscheidung der Landesregierung mit dem Verzicht auf alle Großveranstaltungen bis Ende August akzeptieren wir ebenfalls für unseren Firmenlauf in Bielefeld, der für den 17. Juni geplant war“, sagt Wehmhöner. Veranstalter Ingo Schaffranka von der Hellweg Solution ergänzt: „In dem Wissen, dass sich die Firmenläuferinnen und Firmenläufer jedes Jahr ganz besonders auf den Firmenlauf durch die City von Bielefeld freuen, bedauern wir es sehr, dass wir den Lauf in diesem Jahr nicht stattfinden lassen können. Wir sind aber überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Alle Firmen, die bislang ihre Teilnahme zugesagt haben, wurden von uns bereits persönlich über die Absage informiert.“

Weitere Informationen zur Laufabsage online unter www.firmenlauf-bielefeld.com. Fragen rund um den AOK-Firmenlauf Bielefeld werden unter der E-Mail info@hellwegsolution.de beantwortet.