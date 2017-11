7. – 10.12. Stimmungsvolle Vlothoer Adventsstraße 2017

Vom 7. bis 10. Dezember erfüllt der Geruch von Glühwein und frisch gebackenen Waffeln den Platz vor der Kirche St. Stephan in Vlotho. Vorweihnachtliches Flair der besonders stimmungsvollen Art verspricht die Vlothoer Adventsstraße 2017. Die Gäste erwartet ein liebevoll in Szene gesetzter Kirchplatz im Zentrum der Stadt und erstmals ein weihnachtliches Karaoke am Donnerstag.

Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum bildet den Mittelpunkt des Geschehens und ein schönes Unterhaltungsprogramm von Vlothoer Chören und Gruppen lädt zum Verweilen ein. Besonderer Blickfang wird die lebensgroße Krippe sein. Gastronomisch werden die Besucher mit heißen Getränken, Kuchen und süßen Leckereien, Crépes und Waffeln, Grünkohl und natürlich mit der traditionellen Bratwurst und Pommes versorgt. An den Ständen unter den Bäumen des Kirchplatzes gibt es unter anderem Kinderbücher, Tannenbaumschmuck, Aufbewahrungsgläser mit besonderen Deckeln, selbstgebackene Kekse, Schokoäpfel und Kerzen und andere schöne Dinge zu sehen und zu kaufen.

In diesem Jahr beginnt die Vlothoer Adventsstraße bereits am Donnerstag, 7. Dezember. Dann wird ab 18.00 Uhr ein „weihnachtliches Karaoke“ stattfinden. Hierbei können die Gäste einzeln, gerne aber auch als Gruppe die gezeigten Lieder anstimmen. Vielleicht stimmen dann auch alle anwesenden Besucher mit ein.

Bürgermeister Rocco Wilken eröffnet die Veranstaltung am Freitag, 8. Dezember, gegen 16.30 Uhr. Weiter werden am Freitag die KiTa St. Stephan, der offene Ganztag Vlotho, der Kindergarten Bonneberg, der Gospelchor „Good News“, die Baptisten Gemeinde Vlotho und der Posaunenchor Bonneberg für ein weihnachtliches Bühnenprogramm sorgen. Den Abschluss des Freitags übernimmt in diesem Jahr der EC-Chor Wehrendorf.

Am Samstag singen die ab 16.30 Uhr die Kinder der KiTa Vlohzirkus Adventslieder auf der Bühne auf dem Kirchplatz und das Ensembel der Jugendkunstschule gibt ab 17.00 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Kirche St. Stephan. Danach wird es etwas rockiger auf dem Kirchplatz. Gleich drei Vlothoer Bands sind dann zu hören. Um 17.00 Uhr wird die Band „Beans & Steel“ ein Konzert geben, gegen 18.00 Uhr wird die Band „Walk Walk“ ihr zweites Weihnachtskonzert geben und danach werden die „Dirty Chucks“ mit ihren weihnachtlichen Klängen die Bühne rocken. Sicherlich sind die Bands auch in diesem Jahr wieder für die eine oder andere Überraschung an diesem Abend gut.

Am Sonntag ist Familientag. Im Anschluss an den Familiengottesdienst findet zusätzlich ab 12 Uhr ein großer Kunsthandwerkermarkt im Gemeindehaus St. Stephan statt. Als Ort der Besinnlichkeit ist die Kirche St. Stephan unter dem Motto „Oase der Ruhe“ den ganzen Tag geöffnet. Und auch auf dem Kirchplatz geht es weiter im Programm. Von 14 -18 Uhr können sich die Kinder unter Anleitung in die Kunst des Schmieden einführen lassen. Um 14.45 singt der Kinderchor Uffeln Adventslieder auf der Bühne auf dem Kirchplatz und um 15.30 führt das Kindertheater „Brille“ in der Kirche St. Stephan das Stück „Wie Engel fliegen lernen“ auf.Der Nikolaus wird Vlotho gegen 17 Uhr einen kurzen Besuch abstatten und sicherlich für die Kinder eine Überraschung dabei haben. Um 16 Uhr führt die KiTa Vlohzirkus ein Weihnachtsmusical auf. Der Posaunenchor Valdorf wird gegen 18 Uhr die Vlothoer Adventsstraße 2017 mit weihnachtlichen Klängen abschließen. Darüber hinaus ist am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Vlothoer Innenstadt verkaufsoffen.

Ein Adventswochenende fern vom großen kommerziellen Weihnachtstrubel, in gemütlicher Atmosphäre, geprägt vom Engagement vieler Menschen und der Liebe zum Detail – das bietet die Vlothoer Adventsstraße 2017 Ihren Besucherinnen und Besuchern. Öffnungszeiten sind am Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18

Uhr.