7. – 10.12.17 Lemgoer Kläschen steht bevor

In diesem Jahr mit verkaufsoffenem Sonntag

Lemgo. Dem 07.12.2017 sehen viele Lemgoerinnen und Lemgoer schon sehnsüchtig entgegen, denn dann beginnt wieder das traditionelle Kläschen. Bis zum darauffolgenden Sonntag dauert Kläschen, dessen Vorläufer bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Auch in diesem Dezember wird sich die Lemgoer Innenstadt vom Lippegarten über die Mittelstraße bis hin zum Regenstorplatz in ein buntes Spektakel mit Buden und Kirmes verwandeln. Von Nah und Fern reisen Tausende großer und kleiner Besucher an, um das Highlight des Lemgoer Veranstaltungsjahres zu erleben.

Am Donnerstag gibt es um 20:30 Uhr erneut ein Höhenfeuerwerk auf dem Regenstorplatz. Neu ist in diesem Jahr ein verkaufsoffener Sonntag, an dem die Besucherinnen und Besucher neben der Budenstadt mit Selbstgemachtem, Köstlichkeiten und Geschenkartikeln auch der Einzelhandel in der historischen Innenstadt mit seinem gewohnt vielfältigen Angebot erwartet.

Die traditionelle Eröffnung findet am 07.12.2017 um 16.00 Uhr am Musikexpress auf dem Regenstorplatz statt.

Weitere Informationen gibt es unter www.klaeschen-lemgo.de

Foto: ©Tobias Schneider