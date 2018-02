Landesgartenschau schreibt schwarze Zahlen

Positives Ergebnis der Landesgartenschau 2017. Erste Berechnungen gehen von einem Gewinn in sechsstelliger Höhe aus

Die Landesgartenschau 2017 hat der Stadt Bad Lippspringe nicht nur fast 600.000 Besucher und große überregionale Aufmerksamkeit beschert, sondern war auch in finanzieller Hinsicht ein voller Erfolg. Nach ersten Berechnungen, die die Geschäftsführung jetzt dem Aufsichtsrat vorstellte, erzielte die Landesgartenschau 2017 ein positives Ergebnis in sechsstelliger Euro-Höhe.„Wir freuen uns sehr über dieses vorläufige Ergebnis der Jahre 2012 bis 2017. Aufgrund noch ausstehender Zahlungen, bilanzieller Abschlussbuchungen und steuerlicher Auswirkungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch kein exaktes Ergebnis nennen. Wir sind aber sicher, dass die Landesgartenschau 2017 mit schwarzen Zahlen in sechsstelliger Höhe abschließend wird. Unser Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die mit ihrem engagierten Einsatz wesentlich zum Erfolg beigetragen haben“, betonen die Geschäftsführer Ferdinand Hüpping und Erika Josephs.