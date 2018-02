Info über praxisintegriertes Studium in Gütersloh

Fachhochschule Bielefeld stellt praxisintegrierte Studiengänge vor

Gütersloh. Am Mittwoch, 28. Februar, von 16 bis 18 Uhr, stellt die Fachhochschule (FH) Bielefeld die folgenden praxisintegrierten Studiengänge am Studienort Gütersloh vor: Digitale Logistik, Digitale Technologien, Mechatronik/Automatisierung, Product-Service Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen.

Das Besondere am praxisintegrierten Studium ist, dass sich elf-wöchige Praxisphasen im Unternehmen mit zwölf-wöchigen Theoriephasen an der FH abwechseln. Neben dem direkten Praxisbezug ist ein weiterer Vorteil, dass die Studierenden in der Regel eine Vergütung durch die Unternehmen erhalten. Bei der Infoveranstaltungen erfahren Interessierte, wie das Studienmodell aufgebaut ist, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um einen Studienplatz zu bekommen, und wie man einen Praxisplatz in einem Unternehmen findet. Einige Unternehmen sind am 28. Februar vor Ort und stellen sich bei der „Praxisplatz-Börse“ vor und beantworten Fragen. Bewerbungsunterlagen können mitgebracht werden, dies ist aber kein Muss.

Ort: Studienort Gütersloh der FH Bielefeld, Schulstraße 10, 33330 Gütersloh, Raum 306 (3. OG).

Um Anmeldung wird gebeten bis 27. Februar per E-Mail an studium.guetersloh@fh-bielefeld.de oder telefonisch unter 05241 / 211 43 10.

Foto: Studienort Gütersloh. © FH Bielefeld