Höxters Lieblingsplätze auf einen Blick

„Lieblingsplätze“ – neue Broschüre stellt das Kulturland Kreis Höxter in allen Facetten vor

Kreis Höxter. Wunderschöne Natur, Städte voller Geschichte, Wanderwege und Radwege in abwechslungsreicher Landschaft, regionale Spezialitäten für den Gaumen und westfälische Gastlichkeit, das alles bietet das Kulturland Kreis Höxter.

Viele Anregungen für einen Aufenthalt in unserer Heimat bietet die neue Broschüre „Lieblingsplätze“. Zehn Botschafter nehmen den Leser mit auf Entdeckungsreise in den Kreis Höxter. „Sie kennen sich aus in der Region und stellen ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze und Freizeitmöglichkeiten vor, denn wer kann die Anziehungskraft und Möglichkeiten besser vermitteln als Menschen, die gerne hier leben?“, meint Katja Krajewski, Tourismusreferentin bei der GfW Höxter. So kann der Leser beispielsweise die Försterin Marina Jürgens auf ihrer Tour durch den heimatlichen Wald begleiten oder erfahren, welche Plätze Bürgermeister Robert Klocke auf einer Fahrradtour durch seine Region besonders begeistern.

Ob ein Besuch der vielzähligen Klöster mit ihren wunderschönen Gärten, ein kultureller Ausflug in eins der vielen Museen, eine ausgedehnte Radtour durch die wunderschöne Landschaft oder ein Abstecher in eine der sehenswerten Städte des Kreises – das Kulturland bietet unzählige Möglichkeiten für eine Auszeit vom Alltag.

Neben den persönlichen Tipps bietet die Broschüre noch viele Informationen und Wissenswertes rund um einen Aufenthalt in der Region. Für den Wanderer, Radfahrer, Biker oder Städtetourist ist die Broschüre ein wertvoller Begleiter, um den Kreis Höxter kennen zu lernen. Doch auch Alteingesessene werden sicher noch das ein oder andere spannende Ausflugsziel entdecken!

Die Broschüre „Lieblingsplätze“ ist bei der GfW oder den örtlichen Touristinformationen der Städte erhältlich.

Lassen Sie sich inspirieren für die individuelle Erkundung des Kulturland Kreis Höxter!

TIPP: Seit Anfang Januar ist das Kulturland auch mit einer neuen Website vertreten. Unter www.kulturland.org finden Sie ebenso viele Freizeittipps und Impressionen rund um den Kreis Höxter. Dort können Sie auch die zahlreichen Informationsbroschüren (unter anderem auch die „Lieblingsplätze“) online anschauen oder direkt bestellen. Die Gastgeberdatenbank, in der Übernachtungsmöglichkeiten informativ gebündelt abrufbar sind, sowie ein aktueller Veranstaltungskalender runden das Angebot ab.