Ambrosia hat eine neue Geschäftsführung

Ambrosia FM Consulting & Services GmbH – Dennis Diekmann in die Geschäftsführung der ambrosia berufen.

Bad Oeynhausen. Der Consulting- und Serviceanbieter für FM-gerechte Planung und Realisierung, FM-Beratung, operative Elektrotechnik und Betreiberverantwortung IT-/CAFM-Beratung und Softwarelösungen sowie Weiterbildung im digitalen Prozess- und Datenmanagement, die ambrosia, hat mit Wirkung zum 1. Januar 2018 Dennis Diekmann, (39) in die Geschäftsführung berufen. Dort wird er an der Seite von Dip.-Ing. (FH) Jan Schipper vor allem die operativen Ressorts, sowie das Partnermanagement verantworten. Als handlungsbevollmächtigter Geschäftsbereichsleiter bei der ambrosia und erfahrener Berater und Gutachter in CAFM, der Betreiberverantwortung sowie in Private-Public-Partnership-Projekten erschloss Dennis Diekmann in den letzten fünf Jahren kontinuierlich neue Geschäftsfelder und Partnerbeziehungen. Unter seiner Leitung wurden weitere neue Produkte von ambrosia erfolgreich im Markt platziert. Dennis Diekmann engagiert sich zudem als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstandes, Bielefeld, Schwerpunkt Dokumentation, als Leiter des Arbeitskreises „Implementierung“ beim Verband für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb, CAFM RING e. V. und als Mitglied des Arbeitskreises „BIM im FM“ des GEFMA e. V. für die Facility Management Branche. Vor seinem Eintritt bei der ambrosia in 2013 war Dennis Diekmann Leiter der Betriebstechnik eines großen Krankenhausverbundes mit über 2.000 Betten. Von Haus aus ist er gelernter Elektrotechnikermeister. Dennis Diekmann ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Die Ambrosia FM Consulting & Services GmbH ist als Facility Management Lösungsanbieter mit Kompetenz im digitalen Prozess- und Datenmanagement entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklusmanagements aufgestellt. Sie ist darauf fokussiert, den Herausforderungen der Kunden ganzheitlich, nachhaltig und individuell zu entsprechen. Ihre Synergien liegen in der einzigartigen Kombination aus Beratung für FM- gerechte Planung und Realisierung, FM-Beratung, IT-/CAFM-Kompetenz, Softwarelösungen, Weiterbildung und Service-Bausteinen. Über 500 Kunden aus Wirtschaft, Industrie, Verwaltung und Gesundheitswesen setzen auf dieses Leistungsportfolio der Geschäftsbereiche ambrosia building, ambrosia compliance, ambrosia services, ambrosia software und ambrosia academy.

Foto: © ambriosa