Schuld-Kultur? Einladung zur Mittwochsakademie

Schuld-Kultur? – Warum erzählen wir uns Geschichten unserer Schuld?

Detmold. Einladung zur Mittwochsakademie: Am 21. Februar 2018 um 18.00 Uhr lädt die VHS Detmold-Lemgo in Kooperation mit dem Europäischen Zentrum für universitäre Studien (EZUS) zur Mittwochsakademie in die VHS Detmold ein. Die offenen Wissenschaftsvorträge richten sich an alle Neugierigen, die sich mit übergeordneten und gesamtgesellschaftlichen Themen beschäftigen möchten.

„Schuldzuschreibungen, Schuldgefühle und Schuldrituale spielen sowohl in privaten als auch in gesellschaftlichen und politischen Diskursen eine Rolle. Sie bilden ein Triebwerk für soziale, kulturelle und moralische Prozesse“, erläutert Dr. Matthias Buschmeier, Akademischer Oberrat für Germanistische Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld und Dozent am EZUS. Sein Vortrag begibt sich auf die Spur von Schuld und Scham und versucht ihre Kräfte anhand der Kulturgeschichte aufzudecken. Hierbei geht Matthias Buschmeier der Frage nach, warum wir uns Geschichten unserer Schuld erzählen und verweist damit auf aktuelle Forschungen. Der Vortrag stellt heutige Schuldkonzepte in den Geisteswissenschaften vor und geht außerdem auf klassische Schuldtexte in der abendländischen Literatur ein.

Mit dem Europäischen Zentrum für universitäre Studien (EZUS) wird seit 2006 ein innovatives wissenschaftliches Weiterbildungsangebot etabliert, das den Bildungsbedürfnissen der Mitbürgerinnen und Mitbürger 50Plus entspricht. Im Mittelpunkt des Studiums stehen die Seminartage, in denen die Themen erarbeitet und diskutiert werden. Die Dozentinnen und Dozenten sind erfahrene Experten aus Wissenschaft und Praxis, die deutschlandweit an Universitäten und Hochschulen lehren. Die Studienangebote werden durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet. Folgende Angebote für Bildungsinteressierte ab 50 hat das EZUS derzeit im Programm:

1. Weiterbildendes Studium Mensch, Wirtschaft, Gesellschaft (Fünf interdisziplinäre Studienmodule; Studiendauer je Modul ca. 6-7 Wochen; Teilnahmevoraussetzung: Keine; Studiengruppe: ca. 20 Personen)

2. Studium Speciale (Vertiefungsstudium; Studiendauer: 8 Monate, Teilnahmevoraussetzung: Besuch von mind. einem Modul des weiterbildenden Studiums Mensch, Wirtschaft, Gesellschaft; Studiengruppe: ca. 20 Personen)

3. EZUS-Sommerakademie (3-tägige Großveranstaltung zu jährlich wechselnden Themen; Teilnahmevoraussetzung: Keine; ca. 60-90 Personen)

4. Mittwochsakademie – wissenschaftliche Vorlesungsreihe für Menschen ab 50 (in Kooperation mit mehreren Volkshochschulen, offene Wissenschaftsvorträge)

Träger des EZUS ist seit 2014 die Lippe Bildung eG in Lemgo. Sie koordiniert dezentrale Beratungs-und Bildungsangebote, initiiert und stärkt die Vernetzungsaktivitäten von Akteuren in der Region.

