Frühlingsrauschen im Standesamt Gütersloh

Heinz Schößler zeigt seine Bilder in der Kirchstraße 21

Gütersloh. Ein Pinselstrich, der verführt. Eine Farbenwelt, die die Sinne anspricht. Mit den Bildern von Heinz Schößler zieht schon jetzt der Frühling in die Kirchstraße 21 ein. Seine Motive „Aufbruch“ und „Sommerblumen“ zeigen nicht einfach einen Ausschnitt aus der Natur, sondern eine Farben- und Formenkomposition, die die Fantasie anregt. Seine Bilder sieht Schößler in der Nachbarschaft der Natur, als eine Parallele.

Entstanden sind diese wie auch die anderen Bilder aus dem Moment heraus. Schößler ist ein rastloser, explosiver und experimentierfreudiger Maler, der dem Impuls folgt, um ein Bild zu beginnen und am besten nach Stunden intensiver versunkener Arbeit am selben Tag fertig zu stellen. Ein Tagwerk, dem eine lange künstlerische Erfahrung zur Seite steht.

Seine Themen sind so vielfältig wie seine Materialien. Er mag sich nicht festlegen, lehnt alles ab, was ihn beim Malen einengen könnte. So zeigen seine Bilder eine künstlerische Vielfalt: Von Aquarellstudien über Tempera- und Ölgemälde bis hin zur freien Malerei und dem Entdecken von neuen Materialien, die spielend Eingang finden in den Malprozess.

Schößler malt und malt. Jeden Tag, wenn es irgend geht. Sein Haus in Harsewinkel birgt mehr als Tausend Bilder, die in verschiedenen Zimmern untergebracht sind. Für die Ausstellung in der Kirchstraße 21 hat der Künstler ein Bild wiederentdeckt, das gar nicht mehr präsent war. Das mit wenigen Strichen skizzierte „Liebespaar“ darf seine besondere Zugewandtheit jetzt im Standesamt zeigen.

Gezeichnet hat er schon immer. Schon als Kind war der in Schlesien geborene Heinz Schößler gefragt, wenn es um die Gestaltung von besonderen Postkarten ging. Von diesen hat ihm kürzlich ein alter Lehrer, der zu Besuch war, zwei Entwürfe mitgebracht.

Der 75-jährige ehemalige Pädagoge hat seine Bilder in verschiedenen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert. Im Jahre 2014 erhielt er für sein Triptychon zur Weihnachtsgeschichte den „Bischof-Tenhumberg-Preis“. Die Bilder von Heinz Schößler sind bis Ende Juli im Standesamt der Stadt Gütersloh zu sehen.

Foto 1: Für die Ausstellung im Standesamt der Stadt Gütersloh in der Kirchstraße 21 hat Heinz Schößler „Sommerblumen“ mitgebracht. © Stadt Gütersloh

Foto 2: „Liebespaar“: Dieses Bild haben der Künstler Heinz Schößler und Standesamtsleiterin Claudia Wiegelmann für die Ausstellung im Standesamt ausgewählt. © Stadt Gütersloh