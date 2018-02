Mitsubishi HiTec Paper erhält Hygiene-Zertifizierung

BARRICOTE® Barrierepapiere: Erfolgreiche Hygiene-Zertifizierung bei Mitsubishi HiTec Paper

Bielefeld. Mit BARRICOTE® bietet Mitsubishi HiTec Paper eine Produktreihe von besonders umweltfreundlichen und gleichzeitig sehr effektiven Barierrepapieren für Lebensmittelverpackungen an. Um den strengen Anforderungen an Lebensmittelsicherheit gerecht zu werden, wurden nun die Werke in Bielefeld und Flensburg erfolgreich gemäß INREKA sowie DIN EN 15593 Hygiene-zertifiziert.

Nachdem der Bielefelder Spezialpapierhersteller Mitsubishi HiTec Paper die Feldtests für BARRICOTE® Barrierepapiere erfolgreich abgeschlossen hat, wurden im Rahmen eines Integrierten Managementsystems (DIN EN ISO 9001, 14001, 50001) in den Werken Bielefeld und Flensburg Hygienemanagementsysteme eingeführt. Diese wurden nun gemäß INREKA-Zertifizierungsstandard inklusive DIN EN 15593 zertifiziert. Damit wird die wirkungsvolle Umsetzung der hohen Hygieneanforderungen bestätigt, die an die Produktion von Papieren für Lebensmittelverpackungen gestellt werden.

BARRICOTE® Barrierepapiere für Lebensmittelverpackungen sind reine Papierprodukte aus Frischfasern mit wasserbasierenden Beschichtungen für kombinierbare Barrieren gegen Migration von Mineralölen, Wasser und Wasserdampf, Fett und Öl sowie Aroma. Ohne Einsatz von Plastik (PE/PP), Aluminium, Folien oder Fluorocarbonen sind die FSC® Mix- und PEFC™-zertifizierten BARRICOTE® Papiere recyclingfähig, kompostierbar und besonders nachhaltig. So wird nicht nur das Lebensmittel geschützt, sondern auch Umwelt und Verbraucher.

Als verantwortungsvoller Hersteller legt Mitsubishi HiTec Paper besonderes Augenmerk auf die umweltbewusste und hochqualitative Produktion der Spezialpapiere. Darüber hinaus übernimmt Mitsubishi gesellschaftliche Verantwortung und engagiert sich in verschiedenen Umweltverbänden und -organisationen wie B.A.U.M., ChePap Rhein-Ruhr, Klimapakt Flensburg, Ökoprofit® Klub OWL und Wirtschaft pro Klima.

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH ist eine deutsche Tochter von Mitsubishi Paper Mills Ltd., Japan, einem der führenden Spezialpapierhersteller weltweit. Mit zirka 700 Beschäftigten werden an den traditionsreichen Standorten Bielefeld und Flensburg hochqualitative Thermo-, Inkjet-, Selbstdurchschreibe-, Etiketten- und Barrierepapiere produziert. Eine eigene Basispapierproduktion, modernste Produktionsmaschinen, sechs verschiedene Streichtechnologien und innovative Strichrezepturen kennzeichnen beide Werke. Als Vollsortiment-Lieferant bietet Mitsubishi HiTec Paper über ein engmaschiges, weltweites Vertriebsnetz Spezialpapiere im modularen Baukastensystem für viele Anwendungen und Drucktechnologien – und ist ein starker Partner, wenn es um individuelle Produktlösungen im Bereich der gestrichenen Spezialpapiere geht.

Foto: © R. Buhl