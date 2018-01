01.02. – Tipps für den heimischen Garten

Wie der Hausgarten zum Lebensraum für Insekten wird. Vortrag mit der Expertin Monika Geißler.

Gütersloh. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lebendige Gärten in Gütersloh“ in Kooperation mit der Volkshochschule wird Monika Geißler am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Gütersloh, Hohenzollernstraße 43 Anregungen geben, wie ein Hausgarten zu einem Lebensraum für Insekten gestaltet werden kann. Monika Geißler ist eine versierte Garten- und Landschaftsarchitektin, die über umfassende Kenntnisse zur Anlage von schönen Staudenbeeten verfügt, die über das ganze Jahr Freude bereiten. Für die naturnahe Gartengestaltung werden heimische, aber auch züchterisch bearbeitete Stauden und Zwiebelpflanzen empfohlen, die wichtige Voraussetzungen zum Beispiel für eine Bienenweide bieten. Der Vortrag gibt Tipps und Hinweise zum Hausgarten.

Weitere Informationen gibt es bei Gisela Kuhlmann und Beate Gahlmann, Umweltberatung der Stadt Gütersloh, unter der Telefonnummer 05241- 822088. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: © Dr. Elisabeth Menke, Stadt Gütersloh