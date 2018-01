Eine kleine Auszeit für Alleinerziehende

Erstes Alleinerziehenden-Café eröffnet in der Detmolder Innenstadt

Detmold. „Allein zu erziehen ist nicht immer einfach!“ Jede betroffene Mutter und jeder betroffene Vater kann diese Aussage sicherlich dick unterstreichen. Als Alleinerziehender ohne die Unterstützung eines Partners den Alltag zu bewältigen, ist manchmal schwierig. Dazu kommt häufig die Hürde, die Kinderbetreuung und die Berufstätigkeit unter einen Hutzu bekommen.

Um Müttern und Vätern in dieser schwierigen Situation eine kleine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, bieten die Frühen Hilfen des Jugendamtes Detmold in Kooperation mit der Lippischen Landeskirche ein Alleinerziehenden-Café an. Das Angebot richtet sich an Schwangere sowie Mütter und Väter mit Kindern bis zu zwei Jahren. In entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Tee können Alleinerziehende mit ihren Kindern neue Kontakte knüpfen und sich austauschen: Wie meistern andere Betroffene ihren Alltag? An welchen Stellen kann Hilfe in Anspruch genommen werden? Zu diesen und vielen weiteren Fragen kann sich im Gespräch der ein oder andere Tipp ergeben.

Das Alleinerziehenden-Café öffnet zum ersten Mal am Donnerstag, 01. Februar 2018, und findet dann jeden Donnerstag zwischen 10:00 und 11:30 Uhr im Nachbargebäude der Evangelischen Beratungsstelle, Lortzingstraße 6, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenfrei.

Bei Fragen können sich Interessierte gerne an die Ansprechpartner der Frühen Hilfen (Tel. 05231/977-977) und der Lippischen Landeskirche (Tel. 05231/976-652) wenden.

Foto: Fotolia © highwaystarz