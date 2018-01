EK eröffnet Online-Marktplatz für den Fachhandel

Bielefelder vermelden Umsatzplus von 3,4% und präsentieren neue Internet-Plattform ERES

Bielefeld. Der Vorstand zeigt sich zufrieden: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 verzeichnet die EK/servicegroup ein Umsatzplus von 3,4%. Nun geht die Handelskooperation im Onlinegeschäft in die Offensive.

„Wer es als Fachhändler mit der Kundenorientierung wirklich ernst meint, kommt an Omnichannel nicht vorbei“, so der EK-Vorstandsvorsitzende Franz-Josef Hasebrink. Omnichannel heißt, dem Kunden wird ermöglicht, online wie offline auf das Sortiment eines Händlers zugreifen zu können.

Neues Einkaufserlebnis durch Plattform ERES

Im Rahmen der Pressekonferenz auf der Messe EK LIVE stellte Vorstandsmitglied Susanne Sorg am Freitag den neuen Online-Marktplatz ERES (E-Commerce Retail-System) vor. Dieses neu entwickelte Modell bietet zentrale Funktionen aus einer Hand: Warenwirtschaft, Kassensoftware, Onlineshops, die Anbindung an den EK Marktplatz sowie die Anbindung an etablierte Marktplätze wie Amazon und Ebay.

Die Plattform bietet teilnehmenden EK-Handelspartnern die Möglichkeit, auch ohne bereits bestehenden Webshop ihre Waren online anzubieten. Die Händler müssen nur den Warenbestand und die Preise eingeben. ERES sei viel mehr als ein Shop, verkündet Sorg enthusiastisch, sondern „ein Ökosystem“.

Regionalen Fachhandel fördern

Die regionale Sichtbarkeit der Handelspartner im Internet wird gesteigert: Bei der Produktsuche wird das nächstgelegene Geschäft zum Verbraucher angezeigt. Der Kunde kann über ERES das gewünschte Produkt entweder zur Abholung in den jeweiligen Laden (Click & Collect und Click & Reserve) oder direkt nach Hause liefern lassen. Außerdem erhält man einen Überblick über lokale Verfügbarkeit und Aktualität der Angebote und kann die Preise zwischen den verschiedenen EK-Händlern vergleichen.

Einbindung der ersten Händler im Frühjahr 2018

Nachdem im November 2017 mit dem Onlineshop www.spielundspass.de ein Testlauf gestartet wurde, sollen nun weitere folgen, u.a. im Bereich Lifestyle. Bereits 82 Händler haben ihr Interesse bekundet. Sorg ist sicher, dass mit ERES „eine attraktive, zeitgemäße und wettbewerbsfähige Leistung zur Digitalisierung des inhabergeführten Einzehandels“ geschaffen sei. Dafür spricht auch die Anbindung an bereits bestehende Online-Plattformen über die eigenen Händler-Onlineshops hinaus.





Text: Vanessa Seide