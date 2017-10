13.11. – NEU DENKEN in der Bürener Innenstadtentwicklung

Bürgerschaftliche Beteiligung steht im Fokus

Büren. Gemeinsam neu denken: Unter dieser Prämisse startet im November diesen Jahres ein bürgerschaftliches Beteiligungsverfahren zur Erarbeitung von Nutzungs- und Gestaltungszenarien für die zentrale innerstädtische Fläche, deren Entwicklung vor zwei Jahren durch einen Ratsbürgerentscheid gestoppt worden ist. Vor dem Hintergrund einer attraktiven und zukunftsfähigen Entwicklung der Bürener Innenstadt ist es Ziel, im engen Schulterschluss mit den Bürener Bürgerinnen und Bürgern neue Perspektiven für das Filetgrundstück zu entwerfen. Der Beteiligungsprozess ist ergebnisoffen und kreativ, mit einem klaren Blick nach vorne. Er orientiert sich an dem Anspruch, bürgerschaftliches Wissen und fachliche Expertise wirkungsvoll zu kombinieren und gemeinsam gute und tragfähige Lösungen für die zentrale Fläche in Büren entwerfen.

Öffentlicher Auftakt am 13. November 2017

Der Auftakt für den bürgerschaftlichen Prozess des NEU DENKENs wird am 13. November 2017 ab 18.30 Uhr in der Bürener Stadthalle stattfinden. Hierzu sind alle Bürener Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich zu informieren und in der gemeinsamen Zukunftsarbeit aktiv zu werden. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung stehen die Vorstellung des Verfahrens zur bürgerschaftlichen Beteiligung und der direkte Einstieg in die gemeinsame Arbeit. Alle Bürener Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, aktiver Teil einer konstruktiven und vertrauensvollen gemeinsamen Zukunftsarbeit zu werden und die Innenstadtentwicklung mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zu bereichern.