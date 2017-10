Albie Donnelly’s Big Thing – Saxophonlegende

Freitag, 24. November 2017 20.00 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 20 Euro / 18 Euro (ermäßigt und Mitglieder)

Stemwede-Wehdem. Einer der weltbesten Saxophonisten im Life House. Er gilt als charismatischer Saxofonist mit brillanter Virtuosität und glänzender Spieltechnik. Albie Donnelly ist in der Lage, seinem Saxofon sprühende Klangfarben – vom Weinen bis zum Lachen, von kaum hörbarem Flüstern bis zum tosenden Inferno zu entlocken – für seine Zuhörer Faszination vom ersten bis zum letzten Ton. Auf Einladung des JFK Stemwede tritt er mit dem Trio „Albie Donnelly`s Big Thing“ am Freitag den 24. November um 20 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem auf. Der in Liverpool geborene Saxophonist, Leadsänger und Bandleader Albie Donnelly startete seine Karriere als Studiomusiker in London bei Produktionen mit Bob Geldorf, The Boomtown Rats, Graham Parker und anderen. Nachdem er 1973 seine Band „Supercharge“ gründete ging er in England als „Supporting Act“ für Chuck Berry, B.B. King, und Queen auf Tour und trat im Hyde Park vor 100.000 begeisterten Zuschauern auf. Seitdem ist er in ganz Europa mit „Supercharge“ erfolgreich.

Neben den großen Tourneen mit seiner Band „Supercharge“ liebt Albie Donnelly auch die intime Atmosphäre der kleinen Clubs. Hier kann man „Albie Donnelly’s Big Thing“ erleben. Mit dabei sind Horst Bergmeyer, Keyboard und der Ausnahmegitarrist Jimmy Reiter. Diese Musiker präsentieren eine ebenso außergewöhnliche wie attraktive Variante von Jazz, Blues & Soul, mit der sie ihr Publikum faszinieren. Mit seinem mal kraftvollen und rauen, dann wieder sanft und zärtlich schmeichelnden Saxophonspiel, seiner markanten Stimme und seinem unverkennbar britischen Humor zieht Albie Donnelly sein Publikum immer wieder in seinen Bann. Authentisch und voller Power hat bei „Albie Donnellys Big Thing“ der Soul nicht nur Rhythmus, sondern auch Seele. Die Vollblutmusiker sind echte Profis mit einer gehörigen Portion Mutterwitz. Der Mann mit dem Rauschebart und Sonnenbrille ist aktiver denn je. Die Besucher können sich also auf eine musikalische Sternstunde mit den „großen Drei“ freuen.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House

(Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.

Foto: ©Albie Donnelly