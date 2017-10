​WissensHäppchen machen Lust auf mehr

Stadtbibliothek und Volkshochschule Gütersloh stellen gemeinsame Veranstaltungsreihe vor

Gütersloh (gpr). „Snacks“ für Kopf und Gaumen – das gab es kürzlich bei den „WissensHäppchen“ in der Q-Thek der Stadtbibliothek Gütersloh. Bei kulinarischen Kleinigkeiten stellte die Stadtbibliothek zusammen mit der Volkshochschule Gütersloh ihre Veranstaltungsreihe vor, die verschiedene Themen aus dem Bereich „Medien“ behandelt. Mit einer Einführungsveranstaltung zum Thema „eLearning mit Videotrainings“ lieferten Silke Niermann, Geschäftsführerin der Stadtbibliothek, die Leiterin der VHS, Dr. Birgit Osterwald, und Jessica Rogalsky vom Team Jugend- und Erwachsenenbibliothek den Teilnehmern der Veranstaltung zahlreiche Informationen über die Nutzung des neuen virtuellen Lernangebots.

Bei den WissensHäppchen ist der Name Programm–häppchenweise wird ein erster Einblick in verschiedene Themen aus dem Medienbereich serviert. An diesem Abend hatten die Besucher die Möglichkeit nach bisher vier Veranstaltungen, erste Informationen über das neue digitale Weiterbildungsangebot der Bibliothek zu bekommen. Von EDV über Design bis hin zu Themen wie Bildverarbeitung und Businesssoftware – mit über 1500 Videotrainings des Anbieters Video2Brain kann sich jede Altersgruppe individuell schulen lassen. Auch der Sprachkurs „Ich will Deutsch lernen“ vom Deutschen Volkshochschulverband ist Teil des eLearning-Angebots und ermöglicht einen spielerischen Zugang zur Sprache entsprechend den Voraussetzungen.

Anders als bei eBooks und anderen Angeboten der Stadtbibliothek, müssen die Videos nicht zurückgegeben werden, sondern sind zeitlich unbegrenzt verfügbar, sobald man sie ausgeliehen hat. Und auch das Lernniveau und das Lerntempo kann der Einzelne bei den Videokursen individuell bestimmen. Haben die WissensHäppchen Lust auf mehr gemacht, dann kann man sich einen großen „Happen“ an Information im Rahmen des VHS-Angebots abholen. „Bei den WissensHäppchen handelt es sich nicht um einen Ersatz, sondern um eine Ergänzung des VHS-Programms“, betont Dr. Birgit Osterwald. So soll beispielsweise das eLearning-Angebot den Nutzern die Möglichkeit bieten, einen Eindruck von einem bestimmten Themenfeld zu bekommen. Das Programm der VHS bietet dann die Möglichkeit diesen ersten Eindruck nachhaltig zu vertiefen.

„Wir haben das eLearning bewusst in unser Konzept aufgenommen, denn der Trend geht zunehmend in Richtung digitaler Weiterbildungsangebote“, weiß die Leiterin der VHS um den Stellenwert der Integration digitaler Medien. Denn auch die VHS-Kurse bestehen keineswegs nur aus Frontalunterricht, sondern binden auch jetzt schon digitale Inhalte und Methoden sinnvoll in die Kursgestaltung ein. Die Veranstaltungsreihe WissensHäppchen lädt einmal monatlich um 17 Uhr Besucher in die Q-Thek der Stadtbibliothek ein, wo VHS-Referenten über verschiedene Themen aus den Bereichen Medien und Digitales einen Input geben. Hier können ohne vorherige Anmeldung Erfahrungen ausgetauscht und Fragen gestellt werden. Die nächsten Termine beschäftigen sich mit den Themen „Schutz vor dem Crash – so sichern Sie Ihre Daten“ am 19. Oktober, „Smartphone-Kameras: Was können Sie leisten?“ am 30. November und „OnleiheOWL: Bücher und Hörbücher kostenfrei herunterladen“ am 14. Dezember. Weitere Informationen finden sich im aktuellen Programm der VHS Gütersloh oder unter www.stadtbibliothek-guetersloh.de.

​

BU: Für den Kopf und für den Gaumen: (v.l.) Dr. Birgit Osterwald und Silke Niermann freuen sich auf die neue Veranstaltungsreiche WissensHäppchen.

Foto: ©Stadt Gütersloh