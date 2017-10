Marta-Preis der Wemhöner Stiftung 2017 geht an Peter Wächtler

Herford. Peter Wächtler gewinnt den Marta-Preis der Wemhöner Stiftung 2018. Der in Brüssel lebende Künstler (geb. 1979 in Hannover) experimentiert mit unterschiedlichen Medien wie Video, Text, Sound, aber auch mit Skulptur, Malerei und Zeichnung. Nach seinem Studium an der Bauhaus-Universität Weimar und dem Kent Institute of Art and Design, Canterbury, nahm er an zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen teil und war u.a. auf der 12. Biennale de Lyon und der Moscow Biennale 2015 vertreten. Im zweijährigen Rhythmus vergibt das Museum Marta Herford den „Marta-Preis der Wemhöner Stiftung“. Mit einer Preissumme von 25.000 Euro, die sich aus dem Preisgeld und einem Budget für eine Neuproduktion zusammensetzt, zählt dieser zu den wenigen hochdotierten Preisen für zeitgenössische Kunst in Deutschland.

Foto: © Peter Wächtler