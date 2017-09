Galerie GUM | AUFLAGE #2

Bielefeld. Künstler und Künstlerinnen schaffen nicht nur großformatige und hochpreisige Gemälde, die großen Raum und gefülltes Bankkonto

voraussetzen, Installationen, die ausschließlich in Museen gezeigt werden können, Skulpturen für den öffentlichen Raum oder flüchtige

Performances, von denen allenfalls Dokumentationen bleiben. Künstler und Künstlerinnen generieren auch Bücher, Hefte, Drucke,

Poster, Broschüren, Videos auf DVD’s, Foto-Editionen, Textilien, Bastelbögen, Objekte und vieles mehr. Von Freitag, 29.09. bis Sonntag, 08.10. 2017 findet nach der ersten erfolgreichen Bielefelder Künstlerbuchmesse in 2014 nun in der Galerie GUM die AUFLAGE #2 statt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieses Format als Triennale fortsetzen wird; 2020 gibt es demnach die Auflage #3.

Zu Sehen und Kaufen sind Originale, Editionen und Multiples aus der gesamten Bandbreite künstlerischen Schaffens, von einer

poetischen Bücherbox der chinesischstämmigen Künstlerin Rui Yin aus Wiesbaden, über Videos auf DVD von Kiin (Ines Christine und Kirsten Carina Geisser) aus Kassel bis hin zu Plakaten von Michaela Mück aus Wien.

Es ist eine große Zahl von KünstlerInnen (fast 30) aus Bielefeld, Berlin, London, Wien etc. zusammengekommen, die eine Vielfalt von Produkten anbieten wird.Teilnehmende KünstlerInnen sind:

AG16 (Jana Topel und Franziska Sander), Bielefeld/Berlin | Georg Barbe, Bielefeld | Vera Brüggemann, Bielefeld | Eva Dertschei,

Wien | Philipp Dorl, London | Dorothea Fischer, Hamburg | Christine Gensheimer, Bielefeld | Birgit Hölmer, Berlin | Gereon Inger,

Bielefeld | Chris Jones, Bielefeld | Timo Katz, Bielefeld | Willi Kemper, Bielefeld | Kiin (Ines Christine und Kirsten Carina Geisser),

Kassel | Daniel Marquardt, Bielefeld | Norbert Meier, Bielefeld | Gabriele Undine Meyer, Bielefeld | Michaela Mück, Wien | Matthias

Müller, Bielefeld | Sarah Pedde, Wien | Maki Shimizu, Berlin | Katrin Stallmann, Bielefeld | theYoung, Bielefeld | Wolfgang Vollmer,

Köln | Rui Yin, Wiesbaden | Anna-Maren Zehnter, Bochum

Daten im Überblick:

Ausstellungsdauer:

29.09. – 08.10.2017

Öffnungszeiten:

Freitag, 29. September 18 – 21 Uhr

Samstag, 30. September 14-19 Uhr

Sonntag, 01. Oktober 14-19 Uhr

Donnerstag, 05. Oktober 14-19 Uhr

Freitag, 06. Oktober 19-24 Uhr – ARTUR! 8 – Bielefelder Galeriehopping

Samstag, 07. Oktober 14-19 Uhr

Sonntag, 08. Oktober 14-19 Uhr

Adresse:

Galerie GUM

Weststr. 66

33615 Bielefeld

Foto: © Vera Brüggemann