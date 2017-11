Karibu Kinder- und Jugendzirkus

Bielefeld. KARIBU – die Bühne, das sind 33 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren, die ganz verschiedene Schulen in Bielefeld und Umgebung besuchen. Sie alle verbindet ihre Begeisterung für den Zirkus und der Wunsch, mit ausdauerndem Training und viel Engagement eine tolle Aufführung auf die Bühne zu bringen. Auf diese Weise begeistern sie ihr Publikum immer wieder neu für eine phantasievolle, farbenfrohe und schillernde Welt des Zirkus. Auf der Bühne zeigen sie ihre Freude an der Bewegung und die Lust an der gemeinsamen Herausforderung.

In diesem Jahr erarbeiten die KARIBU-Aktiven bereits ihr 12. Bühnenprogramm

Eine selbstgeschriebene Geschichte bildet dabei den Rahmen für ein buntes Programm aus Artistik, Schauspiel und Musik. Nicht nur das Bühnenstück wird in jedem Jahr neu erarbeitet, auch die Gruppe der Artisten formiert sich zu Beginn eines jeden Jahres neu, um für eine Saison gemeinsam zu trainieren und aufzutreten. In diesem Jahr übernehmen die älteren Artisten die Anleitung und Unterstützung der Jüngeren und Neuen mit Hilfe von verschiedenen Trainerinnen und Trainern.

KARIBU – die Bühne, das sind ebenfalls vom Zirkusfieber angesteckte Eltern und viel ehrenamtlich Aktive im Hintergrund, die bei der Organisation, der Gestaltung der Kostüme, dem Bau der Requisiten, der Verpflegung bei den Intensiv-Trainingswochen oder bei den Auftritten und, und, und… unterstützend wirken.

Es ist für alle immer besonders schön und auch spannend zu sehen, wie sich unterschiedlichste Menschen mit vielfältigen Stärken und Fähigkeiten gemeinsam für eine Sache engagieren. So bunt wie die Gruppe der Aktiven, so bunt ist das Ergebnis auf der Bühne!

KARIBU – die Bühne ist das zentrale Projekt des Vereins „In Bewegung e.V.“ Der gemeinnützige Verein engagiert sich für Kinder und Jugendliche und fördert diese durch die Vermittlung von Bildung, Kunst, Kultur und natürlich auch Bewegung.

Unser Bühnenstück 2017: „Immer geradeaus!“

In diesem Jahr wird das Publikum mitgenommen auf die Reise von Rosa, Toni und Charlie.

Es geht „Immer geradeaus!“ Das klingt irgendwie verrückt. Typisch für Charlie. Im Morgengrauen schleichen die drei Freundinnen aus der Stadt hinaus, nur gesehen vom Kioskbesitzer. Und bevor ein Sturm durch die Straßen fegt sind sie auch schon raus aus der Stadt und mittendrin im Abenteuer. Von den verschiedenen Orten der Reise, den Herausforderungen und Schwierigkeiten, Fantastischem und Aufregendem erzählt die Geschichte – und wo es für die Drei manchmal schwierig wird, da kommt ihnen jemand zur Hilfe. Wer das nur ist? Die Damen am Kiosk sicher nicht. Die verfolgen das Geschehen aus der Ferne.

Aufführungstermine 2017 „Immer geradeaus!“:

11. November 2017, 16 Uhr, Premiere

12. November 2017, 16 Uhr

26. November 2017, 16 Uhr

Wo?: Theaterhaus am Tor 6, Hermann-Kleinewächter-Straße 4, 33602 Bielefeld

16. Dezember 2017, 16 Uhr

17. Dezember 2017, 11 Uhr und 16 Uhr, Derniere

Wo?: Rudolf-Steiner-Schule, An der Propstei 23, 33611 Bielefeld

Karten an der Kasse ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn

Reservierung online unter www.karibu-diebuehne.de oder über das Kartentelefon 0521 44815643 (AB)

Preis für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 6 € und Erwachsene 9 €

Kleinkinder ohne Sitzplatzbeanspruchung freier Eintritt

Foto: KARIBU