Ein Stück Russland in Stemwede

Stemwede. Ausgelassene Stimmung mit superscharfen Russian Balaleika Speedfolk versprechen die „Cosmonautix“ wenn sie auf Einladung des JFK Stemwede am Freitag den 20. Oktober um 20 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem auftreten. „Travelin‘ Waters“ eine Band aus dem Altkreis Lübbecke werden als Support spielen. Seit 2006 verbreiten Cosmonautix ihren „Russian Balalaika Speedfolk“, eine wilde Kombi aus osteuropäischer Folklore mit Einfluss von Polka, Rock, Ska und Klezmer. Wenn die Balalaikas von alten Melodien und Weisen erzählen, die Geige ein Gypsy-Feuer entfacht, das revolutionäre Power-Bajan (der elektrische Nachfolger des traditionell russischen Knopfakkordeons) seine unbegrenzte Klangvielfalt präsentiert und das Schlagzeug einen Beat unterlegt, der Natascha und Swetlana in die Höhe springen lässt, steigt die Stimmung schneller als jede Rakete. Die Wodkaflaschen trocknen aus und ein Jeder beherrscht die russische Sprache… als stünde man in der Mitte des Roten Platzes.

Nach dem großen Erfolg ihres Debütalbums ENERGIJA tourten die Party-Kosmonauten bereits durch viele Länder Europas, wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Tschechien und der Slowakei. „ Travelin‘ Waters“ verbinden den klassischen Blues- und Hardrock der 70er Jahre mit einem modernen, kraftvollen Sound. Verzerrte Gitarren, ein grooviger Bass und wuchtige Drums dürfen also nicht fehlen. Genauso wird mit Gitarren-Soli à la Hendrix nicht gegeizt. Aussagekräftige Arrangements, einprägende Riffs und Tempowechsel gehören ebenfalls zum Sound der „Travelin‘ Waters“.

Cosmonautix – Russian Balaleika Speedfolk

Superscharfer Gypsy-Punk und Hungarian-Speedfolk

Support: Travelin‘ Waters – Bluesrock aus Lübbecke

Freitag, 20. Oktober 2017 20.00 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 10 Euro / 8 Euro (ermäßigt und Mitglieder)

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter

info@jfk-stemwede.de möglich.

Foto: Kristin Neb