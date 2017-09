Einladung zum Großen Rennen des Bobby Car Solar Cup 2017

Bielefeld. Am 17. September ist es wieder soweit: 20 Teams von Schulen aus ganz Ostwestfalen-Lippe gehen beim 10. Bobby Car Solar Cup mit ihren selbstgebauten Solar-Bobby Cars an den Start und messen sich in unterschiedlichen Renndisziplinen auf einer anspruchsvollen Strecke. Zu dieser deutschlandweit einmaligen Veranstaltung sind alle herzlich eingeladen!

Wann:

Sonntag, 17. September 2017,

Einlass ab 9:00 Uhr,

das Rennen startet um 11:00 Uhr,

Wo:

Betriebsgelände der Stadtwerke Bielefeld,

Brüggemannstraße, Einfahrt Tor 3

Zu erreichen mit: Straßenbahnlinien 1 (bis Haltestelle Sudbrackstraße) und 2 (bis Haltestelle Beckhausstraße) sowie mit der Buslinie 27. Wer mit dem Auto anreist, dem stehen ausreichend Parkplätze auf dem Gelände zur Verfügung.

Ablaufplan für das große Rennen am Sonntag den 17. September 2017

09:00 Uhr – Veranstaltungsbeginn

09:30 – 10:30 Uhr Möglichkeiten für Probefahrten

10:30 – 10:45 Uhr Fototermin mit einigen Teams u. Sponsoren

11:00 – 12:30 Uhr RENNEN TEIL I: Geschicklichkeitsparcours

12:30 – 13:00 Uhr Pause u. Akkus laden

13:00 – 14:30 Uhr RENNEN TEIL II: Kopf-an-Kopf-Rennen

14:30 Uhr Siegerehrung

Weitere Informationen gibt es unter www.bobby-car-solar-cup.de

BUZ: Teilnehmer des Solar-Bobby Car Cups 2016

Foto: Lena Gostmann