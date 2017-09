Aatifi auf der Positions Berlin Art Fair

Berlin/Bielefeld. Neue und jüngere Papierarbeiten des afghanisch-deutschen Künstlers Aatifi präsentiert jetzt die Nürnberger Galerie Von & Von auf der POSITIONS Berlin Art Fair. Die internationale Kunstmesse mit über 80 Galerien aus 15 Ländern wird vom 14. bis 17. September 2017 parallel zur Art Week in der Arena Berlin an der Spree veranstaltet. Auf 6.500 Quadratmetern sind dort vier Tage lang neue Positionen zeitgenössischer und moderner Kunst zu sehen.

Die Galerie Von & Von hatte dem in Bielefeld ansässigen Maler und Grafiker Aatifi im Sommer eine Einzelausstellung in ihrem Stammhaus in Nürnberg ausgerichtet. Jetzt zeigt sie auf Stand D 12 der POSITIONS Arbeiten des Künstlers auf Büttenpapier aus der neuen Werkreihe mit Tusche, Graphit und Metall sowie Tuschezeichnungen aus der Reihe „Osmose“ von 2016. Die Kunstmesse in der Arena Berlin an der Eichenstraße 4 (12435 Berlin) wird am Donnerstag, 14. September 2017 von 18 bis 22 Uhr eröffnet, sie ist Freitag und Samstag von 13 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Bis Freitag, 13. Oktober 2017 läuft in Berlin zudem die Einzelausstellung „Aatifi – Abstrakte Neographie“ mit großformatiger Malerei und Grafik im Internationalen Club im Auswärtigen Amt (ICAA). Sie ist im Gebäude des Auswärtigen Amtes am Werderscher Markt 1 (Eingang Kurstraße 36) nach Anmeldung unter intclub@diplo.de zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.positions.de, www.galerie-vonundvon.de, www.icaa.de und www.aatifi.de

Foto: Wolfgang Holm / Archiv Atelier Aatifi