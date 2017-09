Veranstaltungshinweis: CryptoParty am 13. September

Cryptoparty der Digitalcourage-Hochschulgruppe am 13. September

Bielefeld. Bei der CryptoParty sollen grundlegende Kenntnisse vermittelt werden, wie man im Internet die eigene Privatsphäre schützt. Die Themen werden in Kleingruppen behandelt. Dort wird erklärt, wie zum Beispiel E-Mails oder Festplatten verschlüsselt werden oder welche Smartphone-Apps am sichersten sind. Solche Maßnahmen helfen dabei, die eigenen Daten zu schützen. Nach dem Motto „Learning by doing“ kann erlangtes Wissen direkt vor Ort getestet werden. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und alle sind willkommen.

Wer? Digitalcourage-Hochschulgruppe

Wann? 13. September 2017, 19:00 Uhr

Wo? auto-kultur-werkstatt (akw), Teichstraße 32, 33615 Bielefeld

Mitbringen: Laptop, Smartphone, Fragen, Freund.innen und Interesse

Eintritt frei, Getränke können käuflich erworben werden

Weitere Informationen:

https://digitalcourage.de/blog/2017/cryptoparty-in-bielefeld-am-13-september-2017

Foto: Digital Courage