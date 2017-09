Gründungsfigur Abraham – Seminar mit Professor Dr. Frank Crüsemann

Herford. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und die Evangelische Erwachsenenbildung in Herford führen am Sonntag 24. September 2017 von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr in Herford im Ernst-Lohmeyer-Haus, Stiftbergstr.33 (an der Marienkirche) einen Studientag zu Abraham durch, der sowohl vom Judentum, dem Christentum und dem Islam als eine Gründungsfigur wahr- und in Anspruch genommen wird. Referent ist der bekannte Bielefelder Alttestamentler Professor Dr. Frank Crüsemann. Der Seminarbeitrag beträgt 10,–Euro, inclusive Imbiss.

Die Veranstalter bitten bei Interesse um Anmeldung unter Tel. 05221/988470/1

oder per E-Mail: erwachsenenbildung@kirchenkreis-herford.de