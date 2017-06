62. Katag-Cheftagung über Politik, Bloggen und ‚Generation Y‘

Bielefeld (dz). Die Katag AG konnte am Dienstag erneut rund 400 Gäste aus dem mittelständischen Textileinzelhandel versammeln: Auf der 62. Cheftagung des Bielefelder Fashiondienstleisters referierten prominente Gäste wie Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder oder die ehemalige InStyle-Chefredakteurin Annette Weber über wirtschaftliche Herausforderungen und digitale Visionen für die modische Handelswelt.

Gerhard Schröder über Mode und Politik

Bevor es unter dem Motto „Zeit für Experimente – Think outside the box“ um visionäre Ideen im Creative Shopping geht, startet auch die 62. Katag-Cheftagung wie im Vorjahr politisch. „Ich habe noch nie selbst bei Amazon bestellt und bevorzuge die Beratung und das Anfassen beim Einkaufen“ bekennt Ehrengast Gerhard Schröder zu Beginn seiner Ansprache. Der ehemalige Bundeskanzler spricht anschließend über die europäische Verantwortung, die Deutschland als stärkste Volkswirtschaft nun zusammen mit der neuen politischen Führung Frankreichs trage. „Ausgrenzung, Isolierung, Populismus darf nicht unser Weg sein, sondern eine friedliche Lösung, die den Ausgleich der Interessen im Blick hat“ appelliert Schröder mit Blick auf die ‚Americas First‘-Politik von Donald Trump. Sowohl Russland als auch die Türkei seien schwierige, jedoch weiterhin wichtige Handelspartner für Europa. Daniel Terberger, Vorstandsvorsitzender der Katag AG, betont ebenfalls die strategischen Herausforderungen in Zeiten von Terrorismus, Brexit und dem unaufhörlichen Wachstum der Konkurrenz wie Zalando oder Amazon, den Schwergewichten im Online-Geschäft. Im Vordergrund stehe bei allen Veränderungen nach wie vor der Kunde, dem die deutschen Modehäuser laut Terberger „Wohlfühloasen statt Cloud und Datenkrake“ bieten sollten.

Instagram wird zur digitalen Ladenfläche

In zwei Talkrunden diskutierten am Nachmittag sowohl Social-Media-Influencer als auch die Geschäftsführeretage einzelner Modehäuser über konkrete visionäre Ideen: Jessica Weiß, Chefredakteurin von JOURNELLES.DE und Mitbegründerin des ersten deutschen Modeblogs LesMads, macht den „bunten Cocktail an Meinungsmachern“ auf Plattformen wie Instagram und Youtube für den Textileinzelhandel als neue Kollaborationspartner schmackhaft. Modehäuser wie Bayer, Manhenke oder Mainglück haben die Multi-Channel wie Instagram zum Teilen von Fotos und Videos längst für sich entdeckt. Mit täglichen Postings von zusammengestellten Outfits könne man die Endverbraucher am Ende des Tages in die Geschäfte locken.

Wie tickt ‚Generation Y‘ eigentlich?

„Wie selbstbesoffen die ganze Wirtschaft denkt, sie hätte den Wandel im Griff.“ lautet nur eine der emotionalen Aussagen vom Jungunternehmer Philipp Riederle. Der 22-Jährige klärt den alteingesessenen textilen Fachhandel erfrischend über ‚Generation Y‘, die sogenannten Millennials, auf. Es würde nicht reichen nur „Offline irgendwie zu digitalisieren“, vielmehr sollten Unternehmen die digitalen Anforderungen verstehen und effizienter, innovativer und schneller agieren. Die Generation der Digital Natives sei unkomplizierter als angenommen und auf menschlichen Kontakt aus. Dafür müssten sich die Modehäuser aber auf einen persönlichen, erstklassigen Kundenservice konzentrieren, da man als Kunde häufig Angst habe „die Privatsphäre schlecht gelaunter Verkäufer zu stören“. Die 62. Katag-Cheftagung setzt einige Impulse zum Überdenken digitaler Strategien und ermutigt zum Experimentieren, ein Patentrezept zum (digitalen) Erfolg gibt es aber auch diesmal nicht.

Moderiert wurde die diesjährige Cheftagung wie bereits in den letzten Jahren vom beliebten TV-Gesicht Barbara Schöneberger, die auf persönlichen Wunsch des Veranstalters den Tag musikalisch in der Bielefelder Eventlocation „Glückundseligkeit“ ausklingen ließ.

Bericht: Dorothea Zaczynski

Fotos: Jürgen Riedel und Tatjana Dietrich

Mehr Fotos finden Sie in unserer Foto-Galerie: