6. Runde der Energie-Scouts OWL gestartet

Detmold. Ab sofort stellen 137 Auszubildende aus 33 Unternehmen als Energie-Scouts ihren Betrieb auf den Kopf. Bis Ende August untersuchen sie ihren Ausbildungsbetrieb auf Energie- und Ressourceneffizienz und entwickeln Verbesserungsmaßnahmen. Der Startschuss erfolgte bei einer Informationsveranstaltung in der Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold (IHK). Gemeinsam mit der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld und den drei Wirtschaftsjunioren-Organisati onen in Ostwestfalen-Lippe wurde die sechste Runde des erfolgreichen Klimaschutz- und Ressourceneffizienz-Projekts „Energie-Scouts OWL“ eingeläutet.

In den bisherigen fünf Projektdurchläufen konnten die Teams Einsparungen von knapp 1,6 Millionen Euro erzielen. Jährlich gelangen durch die Projektbeiträge rund 2.800 Tonnen weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre, schätzen die Veranstalter.

Bei der Auftaktveranstaltung informierten sich die Auszubildenden, wie und wo sie im eigenen Unternehmen Schwachstellen finden und wie sie ihr Effizienzprojekt starten können. Matthias Carl, stellvertretender Geschäftsführer bei der IHK Lippe, forderte die Auszubildenden auf, mit offenen Augen durch den eigenen Betrieb zu gehen. „Mit Kreativität und Engagement werden Sie neue Ideen entwickeln und so zum Vorbild für die gesamte Belegschaft.“

Bespielhaft stellten Thomas Becker, Sparkasse Paderborn-Detmold, Martina Dekomien, Wirtschaftsjunioren Lippe, Klaus Meyer, Energie Impuls OWL e.V., Frank Meyer zur Heide, DeTec, Gabriele Paßgang, Effizienz-Agentur NRW, und Arne Potthoff, IHK Ostwestfalen, sowie Petra Schepsmeier, EnergieAgentur.NRW, gelungene Projekte aus dem vergangenen Jahr vor.

Im Anschluss zeigten die beiden Siegerteams des Jahres 2018 von Boge Kompressoren und Decor Metall, wie sie ihre Projekte zum Erfolg geführt haben. In weiteren Kurzvorträgen erfuhren die Auszubildenden, wie sie am besten ihr Projekt managen können und welche grundlegenden Einsparpotenziale es im Bereich Energie, Materialeffizienz und Mobilität gibt. „In den nächsten zwei Wochen werden die Auszubildenden ihre Kenntnisse in einem halbtägigen Workshop weiter vertiefen und danach in ihrem Unternehmen auf Projektsuche gehen“, beschreibt Potthoff die nächsten Schritte. Bis Anfang September haben sie dann Zeit, im Team betriebliche Einsparmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Mit den Ergebnissen können sie sich dann am Wettbewerb „Energie-Scouts OWL 2019“ beteiligen. Für die besten Teams gibt es Prämien von über 2.000 Euro.

Kooperationspartner im Projekt Energie-Scouts OWL sind die EnergieAgentur.NRW, die Effizienz-Agentur NRW und das Netzwerk Energie-Impuls OWL. Unterstützt wird das Projekt von den Sparkassen Paderborn-Detmold und Bielefeld.

Die Idee für die regionalen Wettbewerbe von Energie-Scout-Teams ist 2013 in Lippe entstanden. Mittlerweile wird das Projekt bundesweit von knapp 60 IHKs angeboten. OWL motivierte mit bisher 812 Teilnehmenden aus 205 Betrieben die mit Abstand größte Zahl von Auszubildenden. Die Energie-Scouts sind ein zentraler Baustein der „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) sowie der Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt.